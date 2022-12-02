前TVB綠葉轉跑道做音樂人闖出成績　江暉結婚陳少邦鄭世豪做兄弟

前TVB藝員音樂人江暉近日舉行婚禮。（IG：@bond_chan）

臨近年尾娛樂圈喜事一單接一單，前TVB藝員音樂人江暉近日舉行婚禮，陳少邦、鄭世豪及林熹瞳等圈中好友做兄弟團，直擊接新娘及婚禮盛況。

陳少邦、鄭世豪及林熹瞳等圈中好友，擔任江暉兄弟團。（IG：@bond_chan）

前TVB藝員音樂人江暉與太太穿上中式禮服。（IG：@bond_chan）

相識多年的好兄弟陳少邦擔任兄弟團成員之一，上載多張婚禮照片，江暉身穿中式禮服，與兄弟團浩浩蕩蕩接新娘，與太太下跪向家人進行敬茶儀式。到婚宴時江暉換上黑色燕尾禮服，向兄弟團大派利是，值得留意的是婚宴舞台背景板以中式設計，印有「江裡有余」代表一對新人，極有心思。

江暉婚禮舞台背景板設計相當有心思。（IG：@bond_chan）

江暉在2001年加入TVB，第一部劇便是TVB神劇之一的《尋秦記》，飾演古天樂的G4同事，自此便展開了他的演藝之路。往後參與《陀槍師姐III》、《烈火雄心II》、《衝上雲霄》、《律政新人王》、《陀槍師姐IV》、《妙手仁心III》、《溏心風暴》及《讀心神探》等。江暉在TVB十年拍劇同時自學音樂，2003年起已有導演朋友買下版權，其後環球更向他招手，自此音樂製作路愈見順遂，內地歌手周畢暢寫《單面鏡》、羅志祥主唱，經典台劇《海派甜心》的插曲《生理時鐘》亦出自其手筆。《導火新聞線》江暉也有份演出，而劇集主題音樂亦是由江暉操刀。

江暉處男劇《尋秦記》。（網上圖片）

睇返《珠光寶氣》，其實十幾年江暉嗰樣都無乜點變。（網上圖片）

江暉有份演《導火新聞線》，包辦劇集音樂。（網上圖片）