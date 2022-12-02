迪麗熱巴連霸《微博劇綜行業報告》三榜單首位　成內地女星之最

內地媒體新浪於近日發布《微博劇綜行業報告》，由2020年至2022年劇集、綜藝雙年資料內容、人物、策略、商業、品牌等方面多維盤點，解讀劇綜行業。



報告從主話題閱讀量、提及量、熱搜人氣值、短視頻熱度值、超話發帖量、官微熱度值等方面分析什麼樣的作品算爆款，主話題閱讀量中，TOP3的劇集均出自2020年，分別是《以家人之名》、《清平樂》、《三十而已》；綜藝則由《乘風破浪的姐姐2》問鼎，緊隨其後也是2020年的佔多數，包括選秀節目《青春有你2》以及《創造營2020》。

熱搜人氣值中，《三十而已》位列第一，高達7.17億，斷層領跑排在第二位、第三位的《安家》、《夢華錄》；綜藝仍是《乘風破浪的姐姐》高居首位，人氣值逹32億，《乘風破浪》也榜上有名，排在第7，看來這一系列還是非常受歡迎。

而在劇集及劇集人物角色提及量中，均是迪麗熱巴主演的《馭鮫記之與君初相識·恰似故人歸》佔據榜首，且她在時裝劇《你是我的榮耀》中扮演的「喬晶晶」一角也高居角色提及量第二位；在演員法波互動總量TOP3中，迪麗熱巴仍憑藉《馭鮫記之與君初相識·恰似故人歸》高居首位，以及《三生三世枕上書》位列第三，成為三個榜單冠軍，人氣可見一斑。