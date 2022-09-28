任嘉倫新劇用原聲引央視點評　楊冪迪麗熱巴近五年作品最常用配音

內地演員任嘉倫與李沁主演的劇集《請君》於本月15日正式開播，鮮有採用原聲出演的他即刻引起熱議，更獲央視電影頻道報道，發起話題「演員該不該用原聲演戲」，網友紛紛各抒己見，並統計了熱門男女演員近五年主演電視劇原聲率，結果令不少人驚訝。



任嘉倫、李沁主演新劇《請君》。（劇集海報）

男演員方面，任嘉倫與新晉頂流龔俊相同，五年間主演了11套劇集，僅3套是採用原聲，佔27%，而許凱、王鶴棣的原聲率更是為0%，遭到不少網友狠批；王一博、吳磊、楊洋、胡一天等大部分作品都採用原聲，佔比大於等於50%；女演員方面，大部分都是採用原聲出演，原聲率普遍高於男演員，只有楊冪、迪麗熱巴低於50%，分別是40%、29%，後者五年中拍攝的7套作品中，古裝劇均採用配音，得兩套時裝劇是原聲；而《請君》主演李沁的原聲率為67%，6套作品中，兩套古裝採用了配音。

縱觀整個表格，在這27位演員中，僅8位演員的原聲率為100%，包括Angelababy（楊穎）、劉詩詩、楊紫、宋茜、黃景瑜、白宇、朱一龍、張新成。雖然Angelababy多年來演技一直飽受詬病，但拍劇採用原聲也看出了她認真的態度，因此不少網友都有些意外，並大讚道：「baby原聲真的會很加分」、「『你這一輩子，有沒有為別人拼過命』是楊穎在電影《擺渡人》裡的原聲台詞，之前就很火出圈了，還有今年的《風起隴西》的原聲台詞，還有《摩天大樓》台詞演技也不錯，哭戲有感染力，放下偏見，其實她很好也在進步」、「angelababy聲音很有質感，而且咬字清晰」等。

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