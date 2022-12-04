獨家｜麥明詩同盛勁為拍拖　被撞正情侶裝同遊日本舉止勁親密

現年30歲的麥明詩（Louisa）年前淡出娛樂圈後就轉投法律界，不過大家都十分關注她的動向，尤其是感情生活。近日有《香港01》讀者爆料，表示見到麥明詩與一位猛男情侶打扮去北海道旅行。



麥明詩同盛勁為拍拖！（資料圖片）

由讀者提供的照片可以看到，相中的猛男就是早前傳緋聞的盛勁為 ( Keith )。兩人排隊等上飛機時雖然沒有穿着情侶裝，不過各自的背包上就掛着一隻可愛烏龜公仔，也用上了同一款式，有T8圖案的口罩，十足十蜜運中的情侶一樣。在飛機上，麥明詩亦坐在盛勁為旁邊，將頭靠在盛勁為的膊頭，小鳥依人又甜蜜！

麥明詩同盛勁為一齊等上飛機，各自的背包上還有一隻可愛的烏龜公仔。到底隻龜有咩含意？（資料圖片）

去年麥明詩（Louisa）被爆有個飛機師緋聞男友盛勁為 ( Keith )，而這位盛勁為之後又去了參加了《衝上雲霄大選》並奪得亞軍，不過參加節目後盛勁為就沒選擇於娛樂圈發展，反而轉了專攻做保險，IG亦標明了職級是資深分區經理。最新的一張IG照片中，可以看到麥明詩和盛勁為曾經一齊出海，看來這段戀情一早就已是半公開關係，《香港01》向麥明詩查詢，不過暫就未有回覆。麥明詩新男友曾為港龍副機師 模特兒身材至少高過林作20cm

麥明詩靠住盛勁為個膊頭瞓覺，好sweet呀！（資料圖片）

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左邊係麥明詩，右邊係盛勁為，各自喺各自IG post相。（IG圖片）

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