李忠希放棄12年保險工作　轉行做正骨復位師幫助痛症病人

現年48歲的李忠希，在2020年宣布離開工作22年的TVB，早前接受抖音網紅訪問，提到入行時曾揸百萬名車代步，吸引3百萬點擊。李忠希仍繼續堅持演藝工作，但為養家，開拓更多搵銀門路，最近轉行做正骨復位治療師，與友人合資6位數在荔枝角開店，除落手落腳幫顧客正骨外，還兼任Maketing工作。

李忠希在IG上載幫俆榮正骨的相片，並感激對方百忙中抽時間光臨他的小店，寫道：「鬆一鬆做個全身調整，啪！啪！啪！爽晒 😊🙏多謝好兄弟，支持與信賴，盡在不言中😊。」徐榮亦有留言：「祝好兄弟中希同Sam新店開張大吉！生意興隆！」

主唱《我和殭屍有個約會II》主題曲嘅蔣嘉瑩都有親身體驗。（IG@jonesler）

李逸朗早前亦考獲日本小顏術證書，幫蔡思貝整番正個鼻。（蔡思貝ig）

《香港01》致電李忠希時，他正替客人正骨，要約半小時後才能接受訪問。他透露開業約半個月，生意還可以，他說：「其實我2020年已經去學考證書，坊間叫正骨或啪骨，其實我哋係幫人拉番鬆啲骨。當初去學都係覺得呢門手勢可以幫到人，我拍檔經驗豐富啲，我主要都係協助，而徐燊呢啲老友，以前未開店有時都會幫佢鬆一鬆。我哋唔係咩大公司，都係揼石仔儲班客，見大家改善到痛症都開心。」

李忠希曾開過酒吧及打邊爐食店，指自己一向「好天斬埋落雨柴」，所以經濟未有太大壓力；但疫情令全球經濟變差，他和太太都受到影響，他說：「我做咗保險（從業員）都有12年，但近年生意真係麻麻，都會有壓力。而太太本來係做空姐，但之前港龍又執笠，囡囡（李宇喬）今年10歲要考呈分試，所以就索性唔做嘢，間中都會嚟店頭幫下手。」

太太原本係空姐，但疫情令公司倒閉。（IG@jonesler）

10歲囡囡眼大大好似爸爸。（IG@jonesler）

李忠希是歌手出身，1999年以李中希之名，憑《太著緊》專輯奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」銅獎，鄭中基和陳奕迅則分別得金獎和銀獎。1999年李忠希加入TVB讀第13期藝員訓練班，與林峯、楊怡、徐燊等同屆畢業，2012年曾轉往港視發展，2年後再重返TVB。

李忠希當年仲係叫李中希時，曾經憑呢隻碟同鄭中基陳奕迅同台奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」。（IG：@jonesler）