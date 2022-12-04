呂良偉讚愛子得人鍾意　澄清兒子視甄子丹女兒為妹：好錫Jasmine

現年65歲的呂良偉與太太楊小娟結婚多年恩愛如昔，兩人育有一子呂善揚，過往呂善揚不時同爸爸一起出席活動，但近年甚少公開露面。早前呂良偉與太太楊小娟出席一個開幕儀式接受魔方全媒訪問時，難得談及囝囝，並透露他現時在北京實習，大約需要半年時間，之後讓兒子自己選擇未來的路。兩人更對兒子讚不絕口，大受女仔歡迎！



呂善揚細細個已經同爸爸一起出席活動。（視覺中國）

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好。（IG@mayyangxiaojuan）

現年21歲的呂善揚早在13歲時就到英國劍橋留學，因而獨立自理能力很強，煮飯、洗衫都難不倒他，尤其是廚藝了得：「啲女仔都幾鍾意佢㗎，其實佢好細心，好體貼，亦都好孝順，好錫我哋啦。」有報道指楊小娟曾大爆囝囝由細到大都好鍾意甄子丹囡囡甄濟如（Jasmine），更直言想Jasmine做新抱，不過呂良偉就再次澄清：「唔係，佢哋係好朋友囉，由細長大，好似哥哥同妹妹一樣，佢而家都係咁樣，好錫Jasmine，好似妹妹咁照顧佢囉，行出行入都好保護佢，我覺得一個男仔對妹妹咁樣係風度，同埋係一個責任囉。」

多年來堅持養生的呂良偉，絕對是圈中的不老男神，而楊小娟亦一向Keep住好身形。（影片截圖）

不過兒子呂善揚身形就偏圓潤。（影片截圖）

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多年來堅持養生的呂良偉，絕對是圈中的不老男神，而楊小娟亦一向Keep住好身形，但兒子呂善揚自小身形就偏圓潤，雖然楊小娟一直以來都好鼓勵囝囝減肥，兩母子更不時一起做運動，不過效果似乎不太理想。隨着年齡增長，呂善揚的身形亦愈來愈圓潤，據知他的身高172cm左右，但體重達90kg，噸位十足，樣貌平平的他似乎沒有繼承父母的優良基因，顯得老實憨厚。雖然一直有傳呂善揚力追Jasmine，但呂良偉夫婦就極力否認，澄清兩人只是青梅竹馬的好朋友，關係就像兄妹一樣！

楊小娟曾大爆囝囝由細到大都好鍾意甄子丹囡囡甄濟如（Jasmine）。（IG@mayyangxiaojuan）