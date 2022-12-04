晚吹｜女事主為求子遭神棍「性交轉運」誘騙　丈夫不知情心懷感激

由潘紹聰、岑樂怡（阿妹）及詹朗林（JJ）主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》，昨晚（3/12）一集邀請到法科師傅馬法彤（Maggie）踢爆神棍的詐騙手法，當中講到曾經講到有女事主為了求子，到訪內地讓「師傅」為她進行法事件，而對方就表示與他性交即可轉運。



法科師傅馬法彤（Maggie）踢爆神棍的詐騙手法。（節目截圖）

Maggie認為一位師傅收了金錢後，但成效不大並不代表對方是神棍，因為當中包含很多因素，不過假若師傅心術不正，有意騙財騙色，就一定是神棍。Maggie隨即分享曾經處理過一單非常過分的個案，她遇上一對渴望有子女的夫婦，但無論在醫學角度還是科學角度做了不同的嘗試仍未能如願，而他們收到消息指內地有位功力高強的師傅，為了誕下子女，兩公婆馬上飛奔尋找對方。Maggie描述情況：「個道長話發覺事主有一道氣塞住咗，要幫佢做少少法事，話同佢通返道氣，咁就冇事啦，就可以順利有小朋友。不過做呢啲法事一定要安靜，唔可以有第三者喺度睇，無論係父母定係丈夫都唔可以在場，佢話『陣間我會帶女事主入內堂，個法事大概半粒鐘就完。』」

女事主被騙色。（節目截圖）

因此Maggie忠告女性們要小心。（節目截圖）

隨後夫婦二人為了讓法事靈驗，就按道士的要求擺了一封價值一至兩萬元的利是在壇上，以免不靈驗。而女事主與道士入了內堂後就表示：「因為宜家要通你道氣，冇辦法一定要有呢個過程，咁就唔使擔心，唔好用邪念去諗，因為你宜家係有事相求，所以先要做呢個動作，你唔需要諗到咁差。」大概過了20分鐘，女事主與道士終於出來，雖然丈夫不知道內堂發生什麼事，但最後覺得就道士解決了困擾他們的事件，因此非常高興帶着太太離開。

女事主回港後開始發現不對勁。（節目截圖）

不過女事主回港後開始發現不對勁，甚至質疑是否被強姦，一邊掙扎自己是否被騙，一邊掙扎為何仍然想回去找道長，隨後她把事情告知女友人，對方馬上指他遭到神棍欺騙，更找了Maggie幫忙。而Maggie懷疑道長沒有修練正式法術，而是修練了其他陰術，最後成功為兩公婆解決所有事，更給他們兩個求子途徑，分別是用花水供奉開光過的送子觀音以及請麒麟，夫婦二人得償所願迎接新生命，現時女事主的小孩已經三歲大。最後，Maggie表示道上確實有「雙修」的說法，不過是意識上的修煉，當中並不涉及肉體，因此她忠告女性不要因為感情上的執念而被人欺騙。