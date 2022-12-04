張敬軒為音樂總監Johnny婚宴做兄弟　葉蒨文姚焯菲出席星光熠熠

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》音樂總監Johnny Yim（嚴勵行）10月與拍拖多年女友、同是音樂人的二胡演奏家陳壁沁結婚，昨晚（3日）在灣仔君悅酒店辦婚宴，多位音樂人出席婚宴，Johnny邀請多年好友張敬軒做兄弟，軒仔穿上全黑色西裝，為新郎哥跑出跑入，超有義氣，連Johnny今日（4日）都在Instagram特意感謝對方：「謝謝軒公無微不至，整天為我奔跑照顧，錫晒你🥳」，張敬軒回覆道：「恭喜嚴生嚴太」。

張敬軒為Johnny Yim做兄弟，兩人早於2008年結緣，Johnny多次任張敬軒演唱會總監。（IG@johnnyyim）

除了軒仔外，出席來賓還有葉蒨文、七仙羽（七師傅）、許廷鏗、衛蘭、衛詩、泳兒、鍾舒漫、鍾舒祺等，連前立法會主席曾鈺成都有出席，場面星光熠熠。

除了軒仔外，前立法會主席曾鈺成都有出席。（IG@johnnyyim）

另外當然不少得Johnny《聲夢傳奇》契仔契女姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）。婚宴更有服裝要求，來賓均以民初、復古或上海灘風格出席，七師傅穿上白色披肩及紫色旗袍，又到台上祝福一對新人；而Chantel則以孖辮、粉紅色毛衣加紫色短裙示人，青春無限。

七師傅同葉蒨文打卡。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅發文祝福一對新人：「好似去看演唱會一樣的婚禮！！！😁🌹👏新郎是著名的音樂人嚴勵行（張敬軒丶容祖兒丶陳奕迅丶劉德華丶鄭秀文丶鄧紫棋丶林子祥丶葉倩文丶郭富城丶謝霆鋒丶譚詠麟丶李克勤丶任齊賢...你認識的一線巨星作品，幾乎都和嚴生合作過）、新娘是二胡表演家陳碧（璧）沁。我上台替一對新人送上祝福，整晚的音樂背景、演奏，好享受，好似演唱會一樣。好多一線巨星出席婚宴，兩夫妻人緣非常好。祝福嚴生嚴太白頭到老丶早生貴子丶一切如意🙏🌹」。

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