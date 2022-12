藝人洪永城與梁諾妍(Inez)婚後誕下一女,囡囡似足洪永城一樣可愛,連外傭姐姐都笑指是「sir face」。梁諾妍產後至今一年,身為健身教練的她恢復得非常快,仲愈來愈靚,擠身靚媽之列。

梁諾妍IG曬出哥哥畢業照。(IG@inez_leong)

日前梁諾妍於Instagram曬出哥哥碩士畢業照,原來梁諾妍哥哥於11月30日在中文大學舉行EMBA(工商管理碩士)畢業禮,梁諾妍父母及洪永城均有出席典禮,34歲的梁諾妍修身成功,身材宛如少女,十足似女大學生!

而她原來同哥哥好似樣,成個餅印一般,梁諾妍開心發文道:「SO PROUD OF YOU MY NO.1 哥哥💛💛💛見你呢兩年又返工又返學辛苦了!只係估唔到細個咁唔鍾意讀書嘅你,然後而家EMBA畢業了🤪好勁呀喂!#幸福的雙下巴#細佬在休養#下個畢業典禮到細佬#嘩嘩嘩好開心」。

