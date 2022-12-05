林作不忿被指矮過麥明詩新歡　難得委屈呻：我點會唔知自己身高啫

「十優港姐」麥明詩（Louisa）近日被爆出與《衝上雲霄大選》出身，現轉職任保險經紀的盛勁為（Keith）蜜遊日本。盛勁為是身材高大肌肉猛男，比麥明詩前度林作高出許多，類型亦大為不同。麥明詩今日（5日）發文首次回應坐經濟艙一事，卻沒有否認戀情。

麥明詩同盛勁為拍拖！（資料圖片）

林作則不滿被指矮過盛勁為20cm一事，除了自稱有171cm外，日前他公開發出挑戰，要求對方與他上擂台比賽，「睇下高挑鬼命嘅你定係好似阿根廷烈山度馬天尼斯嘅我好打啲！」不過林作卻寫錯盛勁為前亞視高層盛品儒。

林作對麥明詩仍處處體貼。（資料圖片）

林作轉發新聞時刻意遮蓋了麥明詩的名字，原來是對於麥明詩的體貼！他接受《香港01》訪問解釋：「我唔係搞緊佢，我唔係想講任何嘢，我係唔會對前度有任何嘢嘅。」他坦言回應是要「為矮仔發聲」，「你哋呀，講我矮過人哋好多。」他又難得語帶委屈呻：「我點會唔知自己身高啫，同埋真係，我唔係咁矮囉！」問到裕美有否嬲，林作只說：「你搵佢。」

林作多個帖文都刪走麥明詩個名。（IG@jolamchok）

林作趁機帶貨直播。（IG@jolamchok）

昨晚（4日）林作在Instagram開直播，他仍然堅稱對方為盛品儒，又借此話題直播帶貨，認真識撈。

麥明詩參選港姐並當選後，不久便與林作分手。（資料圖片）

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