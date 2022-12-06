四大上市公司美女主席　黎姿排第一蔡加怡24歲年紀輕輕已做主席

今年《歡樂滿東華2022》中，有「最後生上市公司主席」、「最靚上市公司主席」之稱的蔡加怡成為網民討論焦點。其實除了東華蔡加怡之外，在名媛界亦有不少美女女強人，就好似卓珈控股（1827）董事會主席及行政總裁黎姿也是圈內的大美人。



黎姿。（陳順禎攝）

卓珈控股集團有限公司於2009年由黎姿（現名馬黎珈而）創立，其後卓珈控股於2017年1月於港交所創業板上市，當時代碼為8328.HK，之後2019年轉往主板上市。黎姿於2007年淡出娛樂圈後即創業上市，實在成功。

2001年TVB版《倚天屠龍記》中黎姿飾演趙敏。（網上圖片）

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張玉珊曾是TVB藝人。（張玉珊@微博）

張玉珊也曾經是TVB藝人，15歲時被星探發掘後拍攝香口膠廣告，之後轉戰唱歌、拍劇，曾參演過《花木蘭》、《雷霆第一關》、《飛越危情》等劇集電影。她在25歲的時間離開娛樂圈並創辦修身堂控股有限公司（8200）。2003年公司在香港聯交所創業板上市，亦被稱為是「香港最年輕的上市公司主席」，據報2016年公司市值大約為2.5億元。現時修身堂已由關菲英出任主席。

張玉珊仲係好靚。

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前冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦（圖左）。（資料圖片）

王家琦於2014年3月加入冠君產業信託（2778）為副行政總裁，現同時為信託管理人之負責人員及投資總監，隨後她於2021年10月辭任有關職務，加入醫思健康（2138）出任集團執行董事、首席策略總監及首席投資總監。

前冠君產業信託行政總裁王家琦（左）。（資料圖片）

當年的蔡加怡真係靚。（VCG）

網民最熟悉，今年40歲的蔡加怡，亦是仁愛堂總理以及東華三院總理。她也是「玩具大王」蔡志明的三女，弟弟蔡加讚娶了汪圓圓做老婆，所以蔡加怡也較常出現傳媒報道之上。她在2003年9月加入父親蔡志明的旭日國際，負責物業及車牌拍賣投資，之後她24歲的時候出任香港聯合交易所主板上市公司香港體檢（除牌時號碼，港交所：0397）的執行董事。現時蔡加怡仍是旭日國際公司副主席。

《歡樂滿東華2022》出現的蔡加怡。（截圖）