李毓芬發布全新單曲　《再見公主》畫風驟變帶來全新視覺盛宴

上月，亞洲國際華語流行女歌手、影視演員、時尚寵兒李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen）以史無前例《再見公主》動畫及動態影像系列為新曲預熱，重回公眾視野，錄得累積點擊數破億的傲人成績。繼數天前推出單曲封面後，今日，《再見公主》的單曲及MV終於在YouTube及微博全球獨播，承襲Tia復出後大膽創新的精神，新曲MV為觀眾帶來了截然不同的風格，為觀眾帶來時尚感十足的視覺盛宴。

史無前例《再見公主》動畫及動態影像系列為新曲預熱 。（官方提供）

由童話彩繪到虛擬圖景，新曲MV帶來全新感覺

上月，Tia以《再見公主》動畫系列先聲奪人，以唯美的繪本畫風吸引了大眾眼球。正當大眾以為作為主體的MV會延續宣傳時的視覺風格，Tia卻以新作品身體力行告知大眾，全新的她仍充滿著無限可能。

新曲《再見公主》MV一開播，一個色彩斑斕充滿賽博風格的遠未來城市乍現眼前。隨之，一隻機械小鳥把畫面帶到另一充滿發光體和各類植物的空間，一個身穿白衣的女孩就在其中。女孩隨著音樂起舞，繼而隨著鳥兒出走，進入另一個玄幻的空間。在那裡，女孩經歷了一系列轉變，最終在一個草原中醒來，步向遠方。《再見公主》是Tia正式向舊我告別的一首驪歌，意味她告別以住的自己，重塑自我，勇敢邁向新天新地。

《再見公主》是Tia正式向舊我告別的一首歌。（官方提供）

這首歌的 MV 由一家位於洛杉磯的實驗性製作團隊Actual Objects所製作。Actual Objects曾為 Nike 和 Travis Scott 等國際品牌和藝術家合作，以其獨特的美學和視覺風格著稱。從畫面可見， MV以一個未來的奇幻世界為背景，描繪了 Tia 從一個受保護的、受到高度審查的偶像轉變為一個更黑暗但更勇敢的角色，準備好迎接這個世界。

Tia道出「她」在MV中的演繹：「MV中的『我』在高科技的城堡中有最優渥的生活，受著最高度的保護，但這並不是現實的我想要的。所以這次MV用了一個數碼替身代替『我』在MV出現，去展示『我』一路走來的經歷，亦代表著我與過去說再見，與現實的我會合。」

Tia感謝各方團隊讓我在繪本、動畫、劇照和時尚動態影片等不同的媒介中亮相﹕「這次我以一種科幻的形象再度登場！假如動畫意味著過去，攝影代表現在，把過去與現在結合起來就會創造出未來。在整個企劃的高潮，我希望能帶大家來到這個超脫現實，遠未來的科幻世界，在充滿奇觀的景致中與過去作最後的告別，一同擁抱未來。」

是次MV採用了大量的CGI和三維渲染，在風格上更是時興的合成波和賽克風格，與此前採用二維手繪、以唯美奇幻風為主的6集動畫形成強烈對比。在意象上，新曲MV亦採用了大量遠未來的奇觀，與先前動畫系列借用大量的童話和公主意象的作法大異其趣。難怪新MV播出後觀眾反應相當熱烈，均表示：「從沒過想過MV會以這種風格呈現」、「Tia正在兌現她的承諾，把女性眾多的可能性呈現給我們！」

格林美獎得主首造華語歌曲特殊曲風寄語女性活出真我

除了MV，《再見公主》的樂曲格林美獎得主Swizz Beatz傾力製造，這位獲獎音樂製作人曾與多位國際巨星合作，包括：Madonna, Britney Spears, Beyonce, Justin Bieber, Jay-Z等。這次更是他首次製作華語音樂。

Swizz Beatz製作出的樂風極為特殊，結合了電音和各種合成音樂，可謂充滿魔性。聽過本曲的聽眾紛紛表示「旋律超級洗腦」、「單是聽著已感覺自己在派對中」。

另一方面，本曲的歌詞直白易懂，沒有晦澀的隱喻和象徵，以最直接的方式唱出：「過去的夢 /已可以塵封/喔 長大的我 /不再懵懂 /不要想再哄我」，顯示Tia最直接的心聲就是要告別從前的自己，帶著自強的決心，勇敢邁向未來。

隨後歌曲的副歌以環迴的音效播出：「再見 從城堡出走/ 再見 從童話掙脫/再見 從幻境解鎖…/再見 將泡沫戳破/ 再見 讓故事重頭」。其意思和從前的動畫系列完美呼應，鼓勵所有女性更勇敢地活出真我個性，無需再跟隨社會和大眾為女性設下的標準，和對幸福的定義，可以「再見 丟掉公主tone」！

《再見公主》封面面世。（李毓芬IG圖片）

千呼萬喚，全新單曲封面終於面世

乘着宣傳企劃的成功，《再見公主》的全新單曲封面在幾天前面世。這張封面由Vogue Hong Kong的時裝總監Sean K親自操刀，以純白的生命之「水」宣告着Tia的重生。水孕育萬物，可以融和各種色彩和形狀，在人出生之前唯一能接觸到的就是水。一反先前宣傳企劃的風格，這張全新的單曲封面沒有華麗的佈景，只有Tia美麗的臉容從純白的水面破繭而出，向鏡頭報以深邃熾熱的眼神。這意味着她新生無垢的靈魂將水染為純白，同時淨白的生命之源再一次孕育了她的心靈。Tia成熟而充滿歷練的雙瞳，彷彿穿越熒幕，告訴畫面外的觀眾自己已不再一樣，更似是邀請觀眾一同參與她的旅程。

如此豐富的作品不過是Tia回歸大眾視野的第一擊，到底登上國際舞台後的Tia在未來會有甚麼發展，實在令人翹首以待。就在我們期待未來的當下，也許最好的消閒活動就是觀看她的新曲MV——《再見公主》。大家記得密切留意Tia的社交平台:Instagram、YouTube、微博和Facebook！