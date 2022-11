李毓芬相隔三年推出新歌再出發 告別「公主」標籤鼓勵女性追求真我

亞洲流行女歌手、影視演員、時尚寵兒……台灣女星李毓芬 (Tia Lee)身兼多重身份,自出道以來一直深受外界關注。不過她多采多姿的演藝生涯中,總是貼上不同的標籤,圍繞在她身邊的不實的負面新聞從未停止過。這些年她走過的路可謂荊棘滿途,不過她從未畏懼,反而愈走愈強,為了能讓大眾重新認識不一樣的她,Tia在閉關三年重新出發,在推出新歌《再見公主》的前夕,先以一連6集的動畫擴展歌曲含意,展現她闖蕩娛圈的心路歷程,還邀請了香港多位重量級精英班底創作,來一次跨岸的國際級大製作。

亞洲流行女歌手李毓芬重新出發,推出歌曲《再見公主》。(官方提供)

扭轉「公主」故事,帶出幸福可能

童話故事中的「公主」,是不少女孩子憧憬的角色,有穿不完的美奐華衣、帥氣的王子相伴,在宏偉的城堡過着永遠幸福美滿的生活。「公主」一詞,可說是代表了社會對女性幸福的傳統想像。因此,Tia的新歌曲《再見公主》就從「公主」這個文化符號出發,以新的暗黑童話扭轉「公主」一詞的意義,帶出女性幸福的新定義。

《再見公主》動畫系列以人魚少女的故事為出發點,在仙女的幫助下,主角化身公主坐上南瓜車,不同的華衣花樣迭出,主角受盡鎂光燈的寵愛。但她很快就發現華麗的南瓜車只是一直在原地踏步,為了追求夢想,她勇敢跳出舒適圈,登上更大的舞台。但隨之迎來的,卻是種種刻板的凝視、攻擊與惡評,然而主角迎難而上,一次又一次衝破難關,最終獲得如「公主」般的幸福生活。

但即使成為公主,一成不變的生活仍然不是主角追求的真正幸福。她詢問魔鏡,誰擁有世上最大的幸福?這時,鏡中浮現中她本真的樣子……終於知曉答案的她,決定捨棄「公主」身份,自願吃下毒蘋果找回最初的自己。動畫鼓勵女性放膽去成為夢想中的自己,展現出除了成為「公主」外,新時代的女性尚有更多幸福的可能。

香港精英團隊助Tia出入虛實之間

近年,以動畫製作MV和廣告似乎已成了一股風潮,先有莊正的《傳送槍》,最近又有AK的《信之卷》、謝安琪的《我的玻利海妮婭》等。除了是要為觀眾帶來新鮮感外,還有甚麼原因?也許從這次國際合作中可知一二。

「初接觸這個project便馬上感到它的國際視野,Tia很希望她的作品可以跨越國界,讓世界各地的人產生共嗚。正是在這前題下,她們才選擇了以動畫為媒介。」作為編劇的李卓乘和李卓風如此談及初創劇本時的感想。他們指出動畫這媒介有著內在的抽象性,在創作上往往能更自由,更有表現力。為此,他們在創作時選用了「公主」為題材,正是看中了「公主」這一個文化符號有著跨文化的象徵意涵,其中包含了大量有關女性幸福的核板印象,這亦符合Tia想帶出的信息。

李毓芬找來香港精英團隊打造《再見公主》動畫系列。(相片來源:Vogue Hong Kong)

導演鄧日昇亦認同動畫這項優勢:「我們很快便通過了這個提案,借用公主故事中的象徵符號去講述Tia的心路歷程,讓一個自傳式的故事可以得到廣大觀眾共鳴。唯有動畫這種媒介才能做到。」誠然,當把《獅子王》從動畫造成「真獅版」,原本充滿歡樂和幻想的故事馬上變得像生態記錄片,而《人魚公主》真人版亦引起了各種爭議。「但今次我們和Tia所做的卻相好相反,我們把真人帶入動畫。」

這樣說來,也許「動畫化」本身就是在施展某種魔法。不過,從更高層次的創作意念來說,這種「魔法」會否仍是某種逃避,和跳出舒適圈的意念相違背?原來這次的跨地合作中,連這點亦有考慮。

「我們交出劇本和一些概念圖後,她們的團隊馬上開展了另一個Project,那就是把動畫中的場景再拍成硬照和一些Motion Image。」編劇李卓乘就十分欣賞這個操作:「整個企劃馬上升格成探討不同媒介的表達手法、虛實相應等問題的作品。」而從高層次的意念來說,這亦象徵Tia以肉身重返自己的「過去」,並以不同的態度去面對。「整件事很尼采。」他們如此說道。

《再見公主》用動畫故事呈現。(官方提供)

業界資深動畫師鄧日昇。(鄧日昇提供)

既然要連結虛與實,人物造型和場景設計就成了關鍵。這次的負責原畫的畫師在業界亦相當知名。 插畫家Mandy曾為歌手林家謙繪畫《在空中的這一秒》MV, 她表示這次動畫的色調以暗色為主, 想帶出一種警惕意味: 「是想讓畫面比較像原版Grim Tales的感覺, 故事都是暗黑並帶有警醒意味, 在開頭的幾集色調都是偏黑, 但到最後一集, Tia用魔法擊退野獸並走出冰湖後, 畫面設計就變得明亮並偏藍, 想表達那是破曉時分, “The night is darkest just before dawn”,意味著Tia重新掌控自己人生。」整個插畫創作的過程中Mandy都需要特別研究Tia的不同表情, 將她最真實的一面呈現出來,如此才能配合另一邊的工作。

筆者採訪之時,正值AI繪圖爭議的高峰,本想藉此機會,問問Mandy和導演的感想。然而,筆者很快發現這問題其實是多餘。因為團體成員展現的深層次溝通,對藝人想要表達的訊息的把握以及兩地團體間的默契和互信,全都比單純繪圖和製作高出太多。那是靈性的向度,一如公主故事的魔法世界般神秘,卻更令人嚮往。

現在,我們亦可透過觀看《再見公主》參與這種交流,且讓我們看看整個《再見公主》的企劃會為我們帶來怎樣的視聽盛宴。

《再見公主》動畫會推出一連六集。(官方提供)

