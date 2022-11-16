李毓芬相隔三年推出新歌再出發 告別「公主」標籤鼓勵女性追求真我

亞洲流行女歌手、影視演員、時尚寵兒……台灣女星李毓芬 (Tia Lee)身兼多重身份，自出道以來一直深受外界關注。不過她多采多姿的演藝生涯中，總是貼上不同的標籤，圍繞在她身邊的不實的負面新聞從未停止過。這些年她走過的路可謂荊棘滿途，不過她從未畏懼，反而愈走愈強，為了能讓大眾重新認識不一樣的她，Tia在閉關三年重新出發，在推出新歌《再見公主》的前夕，先以一連6集的動畫擴展歌曲含意，展現她闖蕩娛圈的心路歷程，還邀請了香港多位重量級精英班底創作，來一次跨岸的國際級大製作。

亞洲流行女歌手李毓芬重新出發，推出歌曲《再見公主》。（官方提供）

扭轉「公主」故事，帶出幸福可能

童話故事中的「公主」，是不少女孩子憧憬的角色，有穿不完的美奐華衣、帥氣的王子相伴，在宏偉的城堡過着永遠幸福美滿的生活。「公主」一詞，可說是代表了社會對女性幸福的傳統想像。因此，Tia的新歌曲《再見公主》就從「公主」這個文化符號出發，以新的暗黑童話扭轉「公主」一詞的意義，帶出女性幸福的新定義。

《再見公主》動畫系列以人魚少女的故事為出發點，在仙女的幫助下，主角化身公主坐上南瓜車，不同的華衣花樣迭出，主角受盡鎂光燈的寵愛。但她很快就發現華麗的南瓜車只是一直在原地踏步，為了追求夢想，她勇敢跳出舒適圈，登上更大的舞台。但隨之迎來的，卻是種種刻板的凝視、攻擊與惡評，然而主角迎難而上，一次又一次衝破難關，最終獲得如「公主」般的幸福生活。

但即使成為公主，一成不變的生活仍然不是主角追求的真正幸福。她詢問魔鏡，誰擁有世上最大的幸福？這時，鏡中浮現中她本真的樣子……終於知曉答案的她，決定捨棄「公主」身份，自願吃下毒蘋果找回最初的自己。動畫鼓勵女性放膽去成為夢想中的自己，展現出除了成為「公主」外，新時代的女性尚有更多幸福的可能。

香港精英團隊助Tia出入虛實之間

近年，以動畫製作MV和廣告似乎已成了一股風潮，先有莊正的《傳送槍》，最近又有AK的《信之卷》、謝安琪的《我的玻利海妮婭》等。除了是要為觀眾帶來新鮮感外，還有甚麼原因？也許從這次國際合作中可知一二。

「初接觸這個project便馬上感到它的國際視野，Tia很希望她的作品可以跨越國界，讓世界各地的人產生共嗚。正是在這前題下，她們才選擇了以動畫為媒介。」作為編劇的李卓乘和李卓風如此談及初創劇本時的感想。他們指出動畫這媒介有著內在的抽象性，在創作上往往能更自由，更有表現力。為此，他們在創作時選用了「公主」為題材，正是看中了「公主」這一個文化符號有著跨文化的象徵意涵，其中包含了大量有關女性幸福的核板印象，這亦符合Tia想帶出的信息。

李毓芬找來香港精英團隊打造《再見公主》動畫系列。（相片來源：Vogue Hong Kong）

導演鄧日昇亦認同動畫這項優勢：「我們很快便通過了這個提案，借用公主故事中的象徵符號去講述Tia的心路歷程，讓一個自傳式的故事可以得到廣大觀眾共鳴。唯有動畫這種媒介才能做到。」誠然，當把《獅子王》從動畫造成「真獅版」，原本充滿歡樂和幻想的故事馬上變得像生態記錄片，而《人魚公主》真人版亦引起了各種爭議。「但今次我們和Tia所做的卻相好相反，我們把真人帶入動畫。」

這樣說來，也許「動畫化」本身就是在施展某種魔法。不過，從更高層次的創作意念來說，這種「魔法」會否仍是某種逃避，和跳出舒適圈的意念相違背？原來這次的跨地合作中，連這點亦有考慮。

「我們交出劇本和一些概念圖後，她們的團隊馬上開展了另一個Project，那就是把動畫中的場景再拍成硬照和一些Motion Image。」編劇李卓乘就十分欣賞這個操作：「整個企劃馬上升格成探討不同媒介的表達手法、虛實相應等問題的作品。」而從高層次的意念來說，這亦象徵Tia以肉身重返自己的「過去」，並以不同的態度去面對。「整件事很尼采。」他們如此說道。

《再見公主》用動畫故事呈現。（官方提供）

業界資深動畫師鄧日昇。（鄧日昇提供）

既然要連結虛與實，人物造型和場景設計就成了關鍵。這次的負責原畫的畫師在業界亦相當知名。 插畫家Mandy曾為歌手林家謙繪畫《在空中的這一秒》MV, 她表示這次動畫的色調以暗色為主, 想帶出一種警惕意味: 「是想讓畫面比較像原版Grim Tales的感覺, 故事都是暗黑並帶有警醒意味, 在開頭的幾集色調都是偏黑, 但到最後一集, Tia用魔法擊退野獸並走出冰湖後, 畫面設計就變得明亮並偏藍, 想表達那是破曉時分, “The night is darkest just before dawn”,意味著Tia重新掌控自己人生。」整個插畫創作的過程中Mandy都需要特別研究Tia的不同表情, 將她最真實的一面呈現出來，如此才能配合另一邊的工作。

筆者採訪之時，正值AI繪圖爭議的高峰，本想藉此機會，問問Mandy和導演的感想。然而，筆者很快發現這問題其實是多餘。因為團體成員展現的深層次溝通，對藝人想要表達的訊息的把握以及兩地團體間的默契和互信，全都比單純繪圖和製作高出太多。那是靈性的向度，一如公主故事的魔法世界般神秘，卻更令人嚮往。

現在，我們亦可透過觀看《再見公主》參與這種交流，且讓我們看看整個《再見公主》的企劃會為我們帶來怎樣的視聽盛宴。

《再見公主》動畫會推出一連六集。（官方提供）

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