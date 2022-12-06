「金牌監製」于正為她破先例　直接演女主角果然紅遍兩岸三地

2017年內地女星李一桐主演《射鵰英雄傳》而走紅，令她有「最美黃蓉」稱號。古裝扮相出眾的她，近日再度獲得「金牌監製」于正的稱讚，他更自爆為了李一桐而打破自己多年的原則，可見她在于正的心中地位是多麼的高。

于正公開發文激讚李一桐。（于正微博圖片﹑李一桐微博圖片）

事關，于正在微博貼文自爆近日觀看小說《觀鶴筆記》，在看的過程中他有感小說中的女主角有李一桐的影子，認為她的演技是獨一無二。他留言表示：「你的演技，你的獨特，世上獨一無二，可以配得上一切好的劇本，就像我倆昨晚聊的一樣，莫愁前路無知己，天下誰人不識君？翻篇了，新的一天開始了！愛你，麼麼噠！」《觀鶴筆記》是一本穿越架空歷史小說，講述女主角穿越大明朝遇見她學術十年研究對象鄧瑛的故事。

李一桐出演首部女主角戲就是《半妖傾城》。（微博圖片）

眼見于正公開激讚李一桐，有網友就留言：「于老師可是一直看好李一桐的？」而他就親自上線回覆：「當然，我見第一次就放棄原則，讓一個從來沒拍過戲的小女孩做女一號，這得有多愛，懂吧？」事實上，于正意指的原則就是要捧紅一個新人必需要從配角演起，觀望他們的演技如何，再決定是否有機會出任主角位置，就好似有宋威龍﹑許凱﹑吳謹言等都是這樣一路走來，直到他們能出演主角位置才紅遍兩岸三地。

不過，李一桐卻特別幸運，在2015年一次試鏡中被于正相中，作為新人的她就獲得《半妖傾城》女主角演出機會，對於于正來說絕對是破例。

李一桐非常有靈氣。（《半妖傾城》微博圖片）

另外，原本已答應演出古裝劇《烈焰之武庚紀》的她，近日卻突然公開宣佈遲演。事因她覺得不被劇組尊重，她透過工作室發出聲明：「對於製作方的宣傳方式和節奏，我們毫不知情，也未收到任何告知。事情已經發酵並且偏離了最初合作的美好願景，我們很難再將一片赤誠之心交付。」不少網友非常支持她的決定。

李一桐遲演《烈焰之武庚紀》。（《烈焰之武庚紀》微博圖片）