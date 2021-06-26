李一桐屢傳帶資金進組霸氣反擊　罕公開擇偶條件：詼諧幽默博學

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-26 08:00

憑新版《射鵰英雄傳》紅遍大江南北的李一桐，近年人氣已經下滑不少，即使搭檔多位當紅小生推出新作，但都口碑一般始終帶不起話題。捧極不紅卻資源豐富，網友紛紛盛傳她的背景不簡單，近日她接受內地節目《我們私聊吧》的訪問，霸氣回擊網友的質疑，同時大方分享感情事，掀起網上熱烈討論。

李一桐因為《射鵰英雄傳》走紅。（劇照）

自2017年因為《射鵰英雄傳》爆紅之後，李一桐就成為新一代女神代表，隨之火速成為廣告界同戲劇圈的寵兒。備受寵愛的她每一年都有新作，而且搭檔的男主角都是流量男星，可惜劇集播出之後往往口碑一般，而且不只是一部﹑兩部收視差勁，從2018年起多部作品都成績平平。與鄧倫合作的《海棠經雨胭脂透》在豆瓣只有5.6分而已，還有和李現合作的《劍王朝》6.2分，和胡一天合作的《我的時代，你的時代》5.9分，最新和許凱合作的熱播劇《驪歌行》只有5.3分，可見自《射鵰》後她似乎後勁不繼。

新劇《驪歌行》成績亦不理想。（《驪歌行》微博圖片）

播出的劇集成績一再令人失望，但仍然有多部劇在手擔任女主角，不禁令網友猜測她背後資源應該不簡單。曾傳出她背後有金主撐腰，只要劇方肯用李一桐做女主角，金主就會注資在該劇組上。《驪歌行》拍攝期間就傳出李一桐每集倒貼50萬人民幣給劇組，不過事後她已發出聲明澄清絕無此事，完全是造謠不實。對於網上諸如此類的傳聞，李一桐在節目上無懼反擊：「你們這些說我有甚麼大哥，甚麼資源的話，你給我找出來，我給你一百萬。你找不出來，那就告訴你不要再寫這些有的沒的。」可見她對這一些傳聞感到非常生氣。

李一桐反擊網友。（影片截圖）

因為作品成績屢次不佳，令大家對她的作品不感興趣，所以她曾經在節目上表示要用實力讓觀眾記住她。對於曾經講過的這一番說話，李一桐作出更詳細的解說：「我希望也不是顏值，也不是甚麼長相也不是甚麼，就是作品很簡單就是作品。有一些人可能就覺得她是個資源咖，她是靠甚麼甚麼上位了上來的，然後就說看到她這個名字就不去看作品了，那我覺得對於我們所有人，整個劇組的付出來說就是一種虧欠，我心裡會覺得過意不去。就因為我一個人，別人不來看這個作品。」

李一桐強調詼諧幽默博學多才的男生就是她的理想型。（影片截圖）

另外，在感情方面她雖然處於空白期，但她並不是那麼著急，自認在感情事上比較偏執：「因為我對待感情來說我比較偏執，就是我需要這個人給我足夠的心動的感覺以及想要自己託付於他我可能才，所以他們老說我老幹部或者甚麼，就老覺得你思想太老舊了，其實並不是老舊就是我對情感的一種態度。」強調詼諧幽默博學多才的男生是她的理想型。網友們都激讚她的愛情觀，雖然真命天子不知道何時來報到，不過相信她會等待這一天的來臨。

李一桐表示對待感情是比較偏執。（李一桐微博圖片）