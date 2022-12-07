張致恆老婆雯雯疑發表離婚宣言　揚言已到極限底線親揭婚變原因

張致恆（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年已育有3名兒子，分別是3歲的大仔天寶、兩歲的二仔天牧，以及出世數月的細仔天朗，組成了五口之家。Steven婚後一直負面新聞不絕，他與雯雯更鬧過離婚，未幾兩人又重修舊好。今年10月雯雯被發現Unfollow老公IG，更將她IG上所有有Steven的照片都隱藏起來，再次惹來婚變傳聞。不過雯雯在11月就分享了她與老公Steven帶仔仔去牧場玩的短片，看來兩夫妻感情依舊。

Steven與老婆雯雯曾鬧離婚。(張致恆ig)

可是今 (7/12) 早雯雯就於她的IG story出post發文，疑為離婚宣言：「可以當我精神有問題，可以當我做（造）新聞，可以當我思覺失調，但 我可以好肯定咁講，已經到咗我極限，全部野（嘢）已經到咗我底線，唔需要估 唔係玩女人，唔係又有第二個，好簡單 性格，溝通唔到 容忍唔到，我自己係單親成長，以為努力堅持死撐 我嘅小朋友就可以完整成長，但原來真係勉強唔到 每日對住原來可以咁攰，宜（而）家，安排一切。2023年 一定會可以做返（番 ）自己 有好嘅開始，大家 最喜歡話我抵死，揀錯人，唔試過 又點知」大呻與Steven因性格問題，似乎已走不下去決定分開。

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