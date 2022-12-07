梁洛施再揭豪門神秘面紗　曝光5億豪宅分手至今只提過李澤楷一次

現年34歲的梁洛施（Isabella）曾與李嘉誠次子李澤楷交往4年，為對方生了3個兒子，雖最終仍無緣嫁入豪門，但傳聞獲得巨額分手費與價值逾5億石澳2萬呎豪宅的她早已成為人生大贏家，生活無憂無慮。近年，愛上學習藝術的梁洛施不時都會曝光豪宅內部奢華的裝修，揭開豪門神秘面紗！

人生大贏家！（微博照片）

之前亦曾曝光過，但沒有那麼開揚！（微博照片）

有傳當年李澤楷將名下價值逾5億的石澳豪宅贈予梁洛施作為禮物。據悉石澳豪宅材料大多都係以美國紅木所製成，裝修費用十分昂貴，更用了8年先建成，佔地超過兩萬呎，另外還有三萬七千呎室外花園！照片可見，豪宅內的巨型旋轉樓梯氣派十足，宅內有不少古典風格的裝潢和藝術收藏，奢華大氣！而正在繪製地藏王菩薩的的梁洛施溫文儒雅，素顏上陣的她盡顯清新脱俗的氣質。

她11月亦有分享新相。（微博照片）

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多年來，梁洛施絕少提到自己的豪門經歷，只在大兒子長治十歲時講過：「一瞬間十年過去了，我特別選了這張照片跟大家分享。那時候長治還是幾個月大，婆婆抱他在懷裡，我就在他身旁。那時候的長治長得像我，也像他爸爸。今天他十歲了，想抱他也抱不動了。我媽媽經常開玩笑，很快就十八歲有女朋友不理你了，好好珍惜跟兒子的時間吧！哈哈！這十年的生活並不簡單，感謝媽媽無私奉獻愛。我媽媽是連一句英文都不會，她都肯搬到加拿大幫我照顧孩子。長治，生日快樂🎂媽媽只要你每天過得安穩，平安和健康快樂成長，一切就夠了！」如今大兒子已經13歲了！

長治非常可愛！（微博照片）

已經13歲了！（微博照片）