何綺雲19歲拍《飛虎雄心》舊照被翻出　驚天靚樣獲網民大讚

在TVB（無綫）有「御用秘書」之稱的何綺雲，最近在網上被網民瘋狂討論，事關她在19歲出演《飛虎雄心》時的畫面被翻出，當年的何綺雲真的非常有仙氣，更有網民指她有點像張柏芝！對於當時的演出，何綺雲在接受《香港01》訪問時表示：「太過褒獎喇，張栢芝，我同佢真係差天共地。嗰時好細個，樣同思想都成嚿飯咁，玩玩吓，好新奇因為有人搵你拍戲。」

何綺雲曾經於1997年，與當時還是模特兒的，15歲的子淇一起拍攝過永安百貨的電視廣告。（YouTube截圖）

2003年加入TVB之前，何綺雲已經是圈中人。梁式芝書院畢業的她，修讀電腦設計課程後，在搵工期間獲星探發掘，到墨西哥拍攝服裝品牌電視廣告。到1997年，她正式簽約成為種星堂（StarzPeople）旗下模特兒，與周勵淇和Maggie Q成為同門師姊妹。

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對於何綺雲做Model，家人非常支持，但入TVB轉行做演員，家人卻非常反對。她之前接受傳媒訪問時便大談過初初轉行的經歷和感受，指頭十年甚少會家人聯絡:「只在大時大節才回去吃飯。那段時間其實是不敢面對他們，又怕被問及何時轉行，因而很少聯絡。」好在擔任貓義工的她後來將收養的流浪貓放在父母家中寄養，以及她每天都藉探貓回父母屋企，才令與父母關係慢慢變好。

何綺雲曾在《花樣年華》中飾演孫佳君替身。（電影截圖）

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