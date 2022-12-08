黃浩然與太太結婚17年恩愛如初　IG曬溫馨全家福細仔原來超靚仔

現年47歲的黃浩然除了高大靚仔，更是一名愛妻號。他與太太莫家嘉（Kaka）迎來結婚17周年，Kaka在社交媒體上載了數張甜蜜合照慶祝周年紀念，並留言寫道：「非常愛我的家人 感謝你做的一切 謝謝你堅強 謝謝你所有的愛 謝謝我的孩子們 愛你們💕」並標記了老公黃浩然。

黃浩然同太太Kaka結婚17周年。（IG圖片）

一家四口好溫馨！（IG圖片）

兩人在照片中做了17的手勢，黃浩然更向Kaka送上一束鮮花，非常甜蜜。Kaka亦上載了一家四口的溫馨合照，Kaka手上更拿著兩個兒子親手畫的心意卡。而一班圈中好友，包括李璨琛、黃翠如、陳凱琳等都有讚好，而Bob林盛斌就搞笑留言：「打個茄輪先啦」更大讚細仔超靚仔。

黃浩然仲有送花畀太太！（IG圖片）

黃浩然當年因拍攝電影《新紮師妹》結緣當時任職電影形象指導的太太，Kaka曾接受商台訪問，透露在電影開拍前一年，她的舅父已有意作媒人介紹雙方認識，惟兩人均認為相睇太肉酸而婉拒好意。莫家嘉坦言電影開拍後也並非對黃浩然有太大興趣，不過兩人相處日久，發現個性相投，終走到一起。黃浩然受訪時笑言太太是看中他工作認真，以及溫柔待人才對他開綠燈，而黃浩然則欣賞太太善良而顧家。

黃浩然當年因拍攝電影《新紮師妹》結緣當時任職電影形象指導的太太。（IG圖片）

兩人結婚後誕下兩個兒子Kayden和Ransley，建立家庭後的黃浩然更無後顧之憂，專心打拼事業。2014年黃浩然健康亮起紅燈，不幸患上罕見的免疫系統疾病「貝賽特氏症」，須停工休養足足一年，令向來事業心極強的他大受打擊。幸得太太不離不棄，對內打理頭家，對外扮演公關回覆各界關心。黃浩然康復後，更是珍惜健康和家庭，寧願減產都要抽出更多時間陪伴家人。

2014年黃浩然健康亮起紅燈，不幸患上罕見的免疫系統疾病「貝賽特氏症」，幸得太太不離不棄，（IG圖片）

黃浩然康復後經常做運動鍛煉身體。（IG圖片）

仲操到有腹肌。（IG圖片）

黃浩然和太太結婚多年感情穩固，但兩人曾經歷過婚姻危機。2018年有人向各大傳媒發出19頁的告密信，隨信附上莫家嘉與一名男子攬頭攬頸的親密照，以及疑是莫家嘉和該男子曖昧私訊截圖，再爆大鑊指莫家嘉傷害別人家庭。當時黃浩然受訪回應指，這是太太的舊照，照片中的行為也並無不妥，屬於朋友之間的正常接觸。他又稱不認識該位男子，但對太太絕對信任，家人十分團結。黃浩然當此笑料一則，並雲淡風輕說道：「呢嗰係小問題，已經過去咗。」