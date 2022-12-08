輕功｜王綺琴回憶30年前意外撞死女助導：落咗車自己喺度大嗌

王綺琴最近在TVB（無綫）劇集《輕·功》有不少鏡頭，雖然只是配角戲份不多，但每一出場總會引來觀眾留意，事關她近年回巢無綫拍劇，但始終產量不多，年輕的觀眾未必會記得王綺琴這個人。

王綺琴在1986年參加唯一一屆的電視小姐選舉奪得冠軍，繼而加入TVB，翌年便拍第一部劇集《大運河》，更飾演主角一之的「紅拂女」，絕對是備受力捧。

當年她與歐瑞偉是螢幕情侶。（劇集海報）

在無綫打滾四年，跟住便去馬來西亞發展長達十多年的時間，不過，1992年在當地拍劇有一個令王綺琴一生遺憾的經歷。事緣拍攝電視劇《半生情未了》時，她要在山路上駕駛，但自己剛有車牌不久，信心不大，曾向導演表示希望用替身，但導演指用替身效果不理想，唯有自己親自上陣。不幸地，她在駕駛途中撞到了一名女助導，被捲入車底，最終這位女助導不幸過身了。

早前王綺琴上港台節目《一起走過》接受主持人訪問，重提這件事，她表示意外發生後自己不停大嗌：「乜都唔想睇，乜都唔想聽到，記得當時掩住對耳，落咗車行去馬路旁邊欄杆踎喺度，唔敢望架車，唔敢聽啲人講啲咩嘢，自己喺度大嗌，令到自己聽唔到嘢又睇唔到，唔想有呢段時間嘅記憶。」

王綺琴1986年參加唯一一屆的電視小姐選舉奪得冠軍。（節目截圖）

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2003年因想在香港生小朋友，所以回流香港，她並未立即重投演藝事業，專心做「湊仔婆」，也有做瑜伽導師，直到2009年復出為亞視、港台拍劇，也有在內地拍劇，2015年正式回巢TVB。1998年金融風暴，不少人中招，當時身在馬來西亞的王綺琴亦不例外，因馬幣貶值四成，蒸發了七位數字的財產，佔身家的四成。