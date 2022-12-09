舊星夢失勢連累演唱會？　傳吳若希連冠名贊助都要自己搵

吳若希即將在12月11日於麥花臣舉辦入行12年來第一次的香港演唱會，應該是歷史性的時刻，但卻被「賣唔晒飛」搶了風頭，雖然她曾在訪問中表示已賣出九成飛，不過大家依然非常關注這個話題。

吳若希（Jinny）首個香港演唱會《吳若希Let Her Be Jinny 演唱會2022》將於12月11日於灣仔麥花臣場館舉行。（網上圖片）

吳若希與11月15日宣布即將開演唱會，11月24日公開發售，到12月11日便開騷，這段期間不足一個月，看得出是有點倉卒。演唱會賣飛時間少，原來連前期準備功夫也非常困難！一個演唱會有一個冠名贊助是基本的事，但傳聞公司方面一直未有找到贊助商，所以一直未能落實冠名一事，令到吳若希要親自去找贊助商，最後終於有位「有情有義」的朋友幫忙。

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這位朋友便是林盛斌（Bob），其實阿Bob也在其社交平台有說到此事，阿Bob收到自己公司的拍檔詢問，問吳若希開演唱會，要不要「夾一份」，阿Bob二話不說便答應了，更為她找到一位願意冠名贊助的贊助商，認真「唔話得」。不過，找贊助商此事竟然不是由公司準備，而是要演唱者找朋友托上托幫忙，這件事奇怪到不得之了。

好彩阿Bob出手。（FB@林盛斌）

其實以吳若希為首的一班「舊星夢」，在今年的聲勢完全被在《聲夢傳奇》出來的一班「聲夢幫」蓋過，以吳若希為例，今年只有一首歌《慢鏡》派台，另一位在今日開騷的譚嘉儀，今年也只有兩首新歌。比較好的是JW王灝兒，今年除了唱四首劇集主題曲外，公司還幫她出了四首單歌，共八首歌。

還有一個有趣現象，一班「舊星夢」出歌，MV會放在官方的「TVB Music Group」頻道播放，但「新聲夢」則會放在個人的YouTube頻道。

一班「舊星夢」今年冇乜聲勢。（資料圖片）

至於今晚開騷的譚嘉儀，其實宣傳也不是很多，由11月至今，她自己在IG也只出了3個post講演唱會，在1月未因疫情被取消前，甚至有街上的大廣告牌做宣傳，與今次的聲勢差天共地。

一月嗰陣連街都有廣告牌。（IG@譚嘉儀）