鹿晗關曉彤認戀5年再傳分手　男方出軌兩位95後女星？

內地男星鹿晗在2017年高調認愛細7歲女星關曉彤，二人愛得低調，近5年的戀情相當穩定。但這些年走來他們屢被傳分手，而近日因為有狗仔在網上爆料，指出二字男星同女友早已分手，而原因是男方在戀愛期間兩次出軌，雖然爆料者沒有指名道姓，但卻引起不少網友猜測直指是鹿晗同關曉彤。

鹿晗﹑關曉彤屢傳分手。（微博圖片）

據該狗仔爆料指出，某二字男星目前同女友還是公開戀愛關係，但其實他們早已分手，而原因是男方在戀愛過程中兩次出軌。還詳細指出男方第一次出軌是在拍電影的時候，出軌對象是「SJL」女星，而第二次出軌是在拍電視劇的時候，與「S」女星關係不簡單。

而不少網友就跟從線索瘋狂猜測，指出二字男星就是鹿晗，目前他與女友關曉彤感情狀態還是相戀中，不過近年卻屢傳分手。而「SJL」女星大家猜測就是一同拍攝電影《上海堡壘》的孫嘉靈，而拍攝電視劇的「S」女星則猜測是宋妍霏。

網友猜測「SJL」女星是孫嘉靈，「S」女星是宋妍霏。（孫嘉靈微博圖片﹑宋妍霏微博圖片）

當傳聞愈演愈烈之時，鹿晗的工作室亦第一時間發聲辟謠：「早點睡覺，明天好好看世界盃。」而宋妍霏亦透過工作室澄清：「純屬胡扯，望大家勿要輕信謠言。」而孫嘉靈則在個人微博表示：「小孫被造謠了，onedayday的。」而有網友在9日凌晨為鹿晗發聲，曬出近日他踢足球的照片，指出當日關曉彤現身陪伴感鹿晗踢足球，而且當日北京天氣相當寒冷，但她仍願意坐在場邊等待鹿晗兩小時，由此可見他們的感情相當穩固。

有網友為鹿晗發聲。（微博圖片）