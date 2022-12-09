向太公開九龍塘過億獨立屋　設超大泳池衣帽間擺滿Hermès手袋

向太（陳嵐）自從進駐內地社交平台後，經常拍片分享奢華的「日常生活」，繼早前公開台北豪宅內景及乘搭私人飛機的過程後，日前她就拍片公開九龍塘獨立屋，超豪華的Room Tour令網民驚嘆！作為傳統低密度豪宅小區的九龍塘，雲集不少城中名人富豪進駐，而向太亦直言在九龍塘擁有一間大宅是老公向華強的夢想：「我老公他曾經跟我講過，他希望能夠住進九龍塘，所以當我們奮鬥了幾十年後，我終於可以偷偷地買一塊地，偷偷地蓋好一個房子，我是在圓他的夢。」



向太拍片公開九龍塘獨立屋。（影片截圖）

向太直言在九龍塘擁有一間大宅是老公向華強的夢想。（微博@向佐JackyHeung）

片中向太親自帶大家欣賞自己的豪宅，一打開大門已經可見屋內氣派的裝修，戶外有很大個庭院，種了不少花草樹木，還設有近10米長的超大泳池，而屋內擺放了大量的藝術收藏品，包括各種玉器、水晶、瓷器等等，看起來價值不菲，除了這些收藏品之外，向太還展示了牆上掛着的字畫，據她透露這兩幅字畫出自張大千手筆，而走廊的燈飾就是由張叔平設計，還有一面由銀箔瓷磚打造的牆，連好友馬雲到她家中作客時都忍不住讚歎！

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之後向太還向大家展示了衣帽間，可見架上擺滿了Hermès手袋，當中更不乏限量版，數量驚人！豪宅內還設有私人酒窖，堆滿了各種名貴酒水，可供宴客，另外還設有一間DVD房，收藏了不少電影DVD，而廚房就以白色設計為主，各種設備應有盡有。雖然向太今次未有曝光自己的臥室、客房等等，但想必裝修都很豪華，據知向太的豪宅樓高五層，由張叔平親自設計，屋內金碧輝煌，還設有私人健身室，處處都可見向太的地位同品味！