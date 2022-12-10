盤點圈中建築系高材生吳彥祖最成功　謝霆鋒一個原因放棄讀建築

藝人謝霆鋒最近參加內地綜藝節目《令人心動的Offer》掀起不少討論。而在最新一集節目中，他就自爆原來小時候的夢想是想成為一名建築設計師，奈何因為老師的一句說話，而令他選擇放棄。而在圈中其實有不少明星都是建築系畢業的高材生，其中吳彥祖就是佼佼者。

謝霆鋒小時候的夢想想成為一名建築設計師。（影片截圖）

在最新一集節目中，一班加油團的嘉賓講到建築設計話題時，在旁的謝霆鋒就立刻同大家分享兒時的夢想，原來他小時候是想成為一名建築設計師：「我小時候我就想做建築設計師，但是我忘了是一個前輩還是甚麼老師跟我說，因為我數學很差，我建甚麼都應該會倒，所以我最後就沒有從事這個行業。」頓時在旁的建築系專家周榕就表示：「那你真是被誤導了，建築會四則運算就可以。這事可以問一下吳彥祖，他原來學建築的。」原來建築並不是大家想的如此複雜（數學），而他所指的四則運算則是「加減乘除」。

周榕表示讀建築會四則運算就可以。（影片截圖）

周榕能立即說出以吳彥祖（Daniel）為例子，由此可見他是建築系畢業又有專業能力的事績大家早已印象深刻。事實上，Daniel畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon），就讀建築學系的他在學生時期已經奪得加州建築大賽亞軍，而在早年拍攝內地真人騷《漂亮的房子》時候，他更大展實力，帶領建築團隊為農村舊屋翻新改造，當中壓軸作品就是在河北木蘭圍場為當地居民打造一間可以居住的公共圖書館「木蘭坊」。而「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎外，更榮獲「紅點最佳設計獎」，相當厲害。

吳彥祖曾在內地真人騷《漂亮的房子》中，打造公共圖書館「木蘭坊」。（微博圖片）

除了吳彥祖之外，圈中亦有不少明星都是建築系高材生，就好似劉愷威，他畢業於加拿大懷雅遜大學建築系，林峯在廈門大學就讀建築系一年後，之後往赴美國南加州大學主修建築，副修音樂，陳奕迅曾就讀英國倫敦Kingston University建築系（肄業），還有林愷鈴目前就讀香港大學建築系﹑鄧卓殷目前就讀香港大學建築系碩士等，他們絕對是顏值兼備的學霸。

林峯﹑陳奕迅﹑似劉愷威都是建築系高材生。（林峯微博圖片﹑陳奕迅微博圖片﹑劉愷威微博圖片）