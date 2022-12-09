劉愷威女友李曉峰高調直播賣貨　粉絲團叫「蜂蜜」被質疑抽楊冪水

上月劉愷威屢被傳同內地女星李曉峰熱戀，期後男方接受媒體訪問時就不避諱大方承認戀情，直言與她已經相處了一段日子。而被男方公開親證女友地位的李曉峰就被網友指愈來愈高調，近來開始直播帶貨的她，被發現粉絲團叫「蜂蜜」，而巧合地楊冪的粉絲團叫「蜜蜂」，引來網友一片討論。

劉愷威﹑李曉峰已經認愛。（李曉峰微博圖片﹑劉愷威微博圖片）

自從同劉愷威傳緋聞後，李曉峰的搜尋度同話題度提高不少，再加上其在楊冪主演的新劇《愛的二八定律》中，飾演她的好閨蜜，三人關係充滿奇妙性，而在這種情況下，現身為劉愷威女友的她自然一舉一動都備愛關注。正因為如此所以近來獲邀加入直播平台帶貨，在平台上賣羽絨外套，短短時間內已經吸引逾1萬名觀眾收看，而她亦有不少粉絲點擊為偶像助陣，其粉絲團名為「蜂蜜」。

李曉峰近日直播帶貨。（微博圖片）

巧合地讓人聯想起劉愷威前妻楊冪的粉絲團為「蜜蜂」，她們的粉絲團名非常相似，正因如此令楊冪的粉絲相當無語。甚至有網友認為她根本就是蹭（跟風）楊冪熱度，提升自己的關注。不過翻查資料，李曉峰的粉絲團名「蜂蜜」並不是最近更改的，早在2013年她的粉絲已經叫「蜂蜜」，相信是因為最近成為熱門討論對象，而被大家放大而已。

楊冪同李曉峰的粉絲團名非常相似。（楊冪微博圖片﹑李曉峰微博圖片）