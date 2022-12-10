鄧紫棋G.E.M.新碟被歌迷指似淘寶貨　微博反擊Fans唔認衰釀退粉潮

鄧紫棋（G.E.M.）三年前離開舊公司後自組工作室，想不到是非一浪接一浪，人氣連帶音樂質素都每況愈下。近日鄧紫棋工作室被粉絲集體圍剿，投訴G.E.M.的實體碟包裝設計參差，質素有如「淘寶風」，引來「昆水」之嫌。怎料G.E.M.意見接受，態度照舊，於微博爆Seed反擊忠實歌迷，隨時得失一班米飯班主！

G.E.M.的言論得失一班粉絲。（Instagram/@gem0816）

G.E.M. 今年初閉關籌備大碟，8月重磅推出14首歌並拍攝成MV音樂連續劇，本以為她的事業會再上一層樓。殊不知剛好相反，她的人氣懸崖式滑落，即使落力宣傳，但在中港台也反應麻麻，成績大不如前。以YouTube為例，14首歌合共只有3000萬點擊，與當年她主打歌《光年之外》、《倒數》等破億點擊的輝煌成績差天共地！在內地成績也連番失利，新歌大多未能成功打入音樂排行榜，反而帶挈舊歌《多遠都要在一起》意外翻Hit，重登排行榜第二位，看來粉絲的點擊最誠實。

G.E.M.新歌反應不算特別好。（YouTube）

最近G.E.M.正式推出實體碟精裝版亦無助挽回劣勢，其新碟包裝設計、周邊產品一律被歌迷「彈鐘」，大量歌迷湧入「鄧紫棋工作室」微博留言投訴新碟設計「淘寶味濃」，驟眼睇更誤以為是「翻版CD」。而且隨碟附送的照片也是舊圖重用，被歌迷質疑新碟誠意欠奉，索價人民幣$268亦過於離地，更有粉絲自嘲被G.E.M.團隊當「韮菜」任割，又戲稱G.E.M.是「Girl Eats Money」。

大量粉絲投訴：

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面對歌迷的種種意見，G.E.M.貫徹囂張性格，絕不認錯，於微博反擊粉絲：「嘔心瀝血製作了一整張專輯只為了一個愛的主題 你們當中有些人還是有辦法為各種事情到處罵人 我真的很迷惘不知道我的音樂到底能為你們的生活帶來什麼價值」，又在留言繼續「教育」歌迷，只譴責惡言攻擊的粉絲，避談新碟質素問題，似乎有意轉移焦點。對於偶像連環爆Seed反擊，大部分歌迷大感失望，留言勸勉G.E.M.及其團隊要正視根本問題，看來又會引發一輪退粉潮！

G.E.M.在微博反擊粉絲。（微博/@GEM鄧紫棋）

G.E.M.在微博反擊粉絲。（微博/@GEM鄧紫棋）

日前G.E.M.再度向歌迷「放負」，事緣有歌迷再投訴工作室發放的舞台照馬馬虎虎，而且近期鮮有上載定妝照。豈料此舉再觸動G.E.M.的神經，在Instagram Story指斥粉絲：「拍照並不在我的工作範圍…我什麼時候想拍就拍，沒想拍的時候就不拍」，文裡行間也聞到一陣「耍大牌」味！

G.E.M.說：「拍照並不在我的工作範圍。」

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是非事件簿

G.E.M.自2019年離開舊公司後自立門戶，但3年來仍是非不斷，刑事、整容、花邊新聞樣樣齊，而且鑊鑊甘！

1/ 被爆歌迷會的會費匯款戶口是G.E.M.造型師男友的私人戶口，被歌迷質疑公私不分，帳目混亂。

2/ Mark被媒體揭發曾在酒吧與人爭執，繼而動武，最後被判入獄三個多月，G.E.M.期間協助隱瞞他的「黑歷史」。

3/ G.E.M.與Mark的感情關係撲朔迷離，先後多次傳出秘婚及分手，似是以緋聞炒作話題。

4/ 整容傳聞不斷，有傳G.E.M.由昔日招牌圓鼻離奇進化成間尺鼻，更常在直播以「內地網紅妝」示人。

5/ 有指「鄧紫棋工作室」團隊做事有欠專業，曾有宣傳同事在官方微博稱G.E.M.為「老婆」，被公審後極速刪除原文。