67歲朱咪咪近況曝光激瘦一圈現樹根頸　善投資新加坡買成排樓享福

現年67歲的朱咪咪 (咪咪姐) 近年已減少了幕前演出，她於2017年返新加坡與家人樂聚天倫享清福，又不時到馬來西亞接Job登台搵真銀，生活過得相當寫意又充實。早前無綫娛樂新聞台就派主持到新加坡專訪咪咪姐，她大談跟星爺周星馳合作的點滴與難忘事。片中可見咪咪姐明顯比前清減了不少，看來激瘦了一圈，雖然她身形縮水了，不過精神也相當不錯。

咪咪姐談到她拍攝星爺的電影《審死官》入面飾演奶媽一角，這也是她與對方最難忘的一次合作。咪咪姐指當年服裝阿姐買了肥婆Bra，裏面裝著兩個注滿水的汽球營造真實感，在其中一場她跟梅艷芳去救星爺的戲份中，她這個Bra突然『卟』一聲不見了其中一邊，原來是汽球爆了，於是要到便利店臨時買避孕套頂替，但還是爆了。直至有次服裝姐姐以「塌塌米」墊褥弄了兩個圓形改裝成一個奶媽bra，從此就沒有再爆過，而該兩嚿海棉，咪咪姐更是一直收藏至今。

咪咪姐又透露由於疫情關係，她近3年都留在新加坡，與阿仔及媳婦同住的她，在當地買磚頭保值，她說：「間屋兩層半，有地嗰啲，唔係獨立一間，係一大排嘅，間屋係我買嘅，因為我一向以嚟喺香港都有炒樓嘅，有少少錢儲落之後，見嗰度唔錯，就買落嚟慢慢供。」

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