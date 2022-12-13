54歲陳保元強姦葉璇成經典　轉戰內地拍戲與熊黛林演對手戲

現年42歲名模熊黛林（Lynn）自從於六年前嫁給億萬富二代郭可頌後，漸漸淡出幕前兼專心相夫教女，早前才復出拍劇《家族榮耀》！今日她在微博又上載新電影《羔羊遊戲》的殺青照，並自爆第一次拍動作片受傷，把身邊的人嚇得半死。



陳保元好認真，打到周身傷晒。(陳保元微博)

內地電影《羔羊遊戲》由熊黛林、鄭浩南、陳保元、林雪主演，講述囚徒博奕再現港式犯罪，當中有大量的動作戲。近年常在內地拍戲的54歲前亞視小生陳保元亦有份演出，他拍攝期間因大量動作戲，拍到周身損傷，在微博上載一張手瘀傷搽活絡油的照片，真是睇見都覺得痛！不過最令人深刻一定是他《情陷夜中環2》中演有錢仔「齊震東」，他強姦葉璇及張文慈兩姊妹令人憤怒至極。這次又與熊黛林對戲，令人期待他會否又重演「變態」角色。

最令人深刻是他《情陷夜中環2》中演有錢仔「齊震東」，他強姦葉璇及張文慈兩姊妹令人憤怒至極。（熒幕截圖 ）

熊黛林自從與億萬富豪二代郭可頌結婚產子後，便專心留在家中相夫教女，雖然之前有拍攝《家族榮耀》，但戲份未到女主地步，今次她演出的電影《羔羊遊戲》戲份相對較多且難度高，她透露在戲中被人虐打，加上動作場口導致身體受傷：「第一次拍動作片，感覺很過癮；第一次受傷，把身邊的人嚇得半死；第一次被虐打，結果對手比我還緊張。」不過，她表示對手很憐香惜玉，把危險減到最低，也很感謝導演發掘出她未知的潛力。

她透露在戲中被人虐打，加上動作起導致身體受傷。(陳保元微博)

不過，官方釋出的劇照，有一張相她身穿背心手拿着弓箭，惡狠狠盯着鏡頭的樣子，一瞬間讓人想起經典電影《飢餓遊戲》的女主角珍妮佛．勞倫斯。而且電影名稱及題材類似，都以打鬥的形式呈現，未知是否打造亞洲版珍妮佛．勞倫斯。