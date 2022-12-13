91歲譚倩紅現身仍相當精靈　養生心得：7點前食晚飯月打兩次麻將

譚倩紅出演過不少處境劇，其中最為人熟悉的角色就有《真情》的容姨。（網上圖片）

無綫處境劇《真情》中飾演嘅「容姨」一角深入民心的譚倩紅，04年已淡出幕前，只有間中現身聚會亮相令大家知一切安好。轉眼紅姨已經91歲，近日接連出席2個飯聚仍相當精靈。

咩回憶都返晒嚟。（網上圖片）

譚倩紅11月時曾出席佘詩曼媽媽壽宴。（汪曼玲FACEBOOK）

資深傳媒人汪曼玲近日與友人茶聚，91歲的譚倩紅都是坐上客，早前又有出席佘詩曼媽媽70歲壽宴，看起來仍相當精靈是位慈祥老人，令網友相當懷念其演出。譚倩紅1944年已加入戲班唱戲，輾轉登上大銀幕曾拍下多達160套電影，結婚產女後曾一度息影，直到1990年正式加入TVB，擅演母親及慈祥長者角色，1995年處境劇《真情》中飾演「容姨」成為經典。04年後未有再接拍劇集，在不少訪問中，譚倩紅直言退休生活以唱曲為主，2019年受港台節目《大鑼大鼓好戲派》的訪問，提到當年由鄧碧雲引薦她向任劍輝拜師學戲，由原名麗荷改名為倩紅：「原本我改名叫倩雯，不過每次開親班都落雨，所以就改名叫阿紅，希望可以紅日當頭，改完名之後，天氣好似好好多。」

資深傳媒人汪曼玲近日與友人茶聚，91歲的譚倩紅都是坐上客。（汪曼玲FACEBOOK）

2019年譚倩紅接受主持人黃芳雯和黎耀威的訪問，談吐仍非常精靈。（圖片：黃芳雯Facebook)

紅姨又提到自己從小已愛上戲劇：「細個好鍾意睇戲，放學拎住個書包就去免費睇劇，雖然我讀書不多，但家教好嚴厲，在戲班咁多年來，我半句粗口都學唔到，因為阿媽唔准。而且戲曲講求忠孝節義，做壞人永遠不會有好結果，所以你見好多戲班的人個個都好孝順同講義氣，因為受到曲本影響。」

去年紅姨接受《香港01》訪問時，指現時的生活十分規律：「好感恩，都係上天賜福，暫時都幾精靈。而家一個月都會打一、兩次麻將，有人話麻將可以防止老人癡呆症（失智症）呀嘛，哈哈。」去洗手間就會飲兩杯暖水：「清吓個腸胃，就好似通渠咁。」飲食方面，她自言一直都是粗茶淡飯：「每日夜晚7點前食晚飯，之後直到第二日起身都唔食嘢。每日就係早午晚三餐，朝早就係食麥皮或者兩塊餅乾，麵包，下午就食米粉或者麵，夜晚先會食飯，不過我每日就一定會飲湯，菜湯、瓜湯咁。」

「容姨」譚倩紅2021年9月曾到電台開咪。（林迅景攝）

問及會不會「心癢」想重回幕前？「容姨」譚倩紅卻回答：「冇啦，點解呢？因為電視唔同我出去做騷，做騷個表演能力喺自己度（可以自己控制），但係拍電視就唔到你話事，第一時間啦，第二因為制作問題，幾辛苦你都要同人拍，自己知道自己體力未必可以能夠做到。有電視台搵我，但係我都推晒，再者，我都想留個好嘅印象畀大家。」

譚倩紅（容姨）同家燕姐套衫襯晒色。（林迅景攝）