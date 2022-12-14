龔嘉欣視后十強不入　記者會垂頭哽咽承諾：我會一路做落去

撰文：邱愛霖
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33歲龔嘉欣於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《香港愛情故事》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，同年憑《殺手》獲得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」，榮升大馬視后，又首度入圍視后5強，原本前途一片光明，大步向視后出發，近來氣勢卻大不如前，不但由她主演的《新四十二章經》原定為四大台慶劇之一，突然被抽起改由黎耀祥、朱晨麗及龔慈恩主演的《輕．功》頂上，令她少了一部作品角逐視后；又傳出她得罪力捧藝人陳瀅，搞到沒有運行，對此龔嘉欣當然極力否認。

龔嘉欣。（陳順禎 攝 ）

TVB今日（14日）公布台慶視帝視后10強名單，龔嘉欣沒有入圍視后，只憑一套《十八年後的終極告白2.0》入圍「最受歡迎電視女角色」。龔嘉欣今日一襲碎花短裙上陣，上台時站在C位，非常搶鏡，但在鏡頭前卻不時「頭耷耷」。輪到龔嘉欣發言時，她態度相當誠懇：「其實我覺得每一個角色喺戲入面都好重要嘅，正如頭先我同事所講，冇提名唔等於冇實力嘅，正如我拍呢套戲《十八年後的終極告白2.0》其實我都有壓力，我覺得我做得唔好嘅時候我驚會影響咗成個戲。」

龔嘉欣「頭耷耷」。（TVB截圖）

龔嘉欣公開感謝譚俊彥，指對方令她都會努力博到盡，「因為我哋都係同一類人，都係博到盡嘅，永遠最危險嘅嘢我哋都會自己做嘅，我哋做到嘅嘢都會自己做啦！」

龔嘉欣舉起手指尾重提拍殺手受傷一事。（TVB截圖）

說到這裡，龔嘉欣似乎情緒湧上心頭，語帶哽咽重提拍《殺手》導致斷手指，她舉起手指尾說：「好似我拍《殺手》受嘅傷，到今日我都睇緊物理治療，我隻手指尾就係永遠咁斷咗，即係我係樂小姐間房，佢捉住我隻手，佢都好心痛。同埋小姐都同我講。同埋佢同我講，我由10幾歲啱啱生日，做到30幾歲，仲喺TVB嘅娘家，你放心，我會一路做落去，一路努力嘅，因為呢度資源好豐富，好多同事我都未合作過啦，希望第時有機會嘅時候，大家一齊做好個戲，一齊令公司進步。」鏡頭帶向樂易玲時，樂易玲報以鼓勵目光，而曾志偉則繼續微笑。

輪到江美儀發言時，龔嘉欣強顏歡笑。（TVB截圖）
曾志偉微笑，樂易玲報以鼓勵目光。（TVB截圖）
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陳瀅
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