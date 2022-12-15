39歲諸葛紫岐依然省鏡　拖老公薛嘉麟去Ball曬紅色LV手袋

諸葛紫岐在出道時曾經被傳媒視為Angelababy的競爭對手，更拍攝過不少模特兒廣告，時裝騷。後來於2012年與坐擁億萬身家的「Neway太子爺」薛嘉麟結婚並育有兩名兒子，婚後成為幸福少奶奶，富貴生活令人不少人羨慕。



諸葛紫岐仲係好靚！（梁碧玲攝）

今晚（15/12）她與老公薛嘉麟一起拖手出席演藝學院籌款舞宴，她接受《香港01》訪問時，就談起近況。她說：「今日冇預過有press喺度，純粹係有friend叫埋去gala dinner，但係見到大家就即刻覺得好熟悉。」

諸葛紫岐老公薛嘉麟一起拖手出席演藝學院籌款舞宴。（梁碧玲攝）

她也表示，近排的生活主要是在家畫畫、寫大字。她說：「個人好得閒，冇乜特別嘢搞。」問到自家的健康食品生意，她回答：「其實之前啲生意都停咗，都可以執㗎啦，因為真係冇嘢做，同埋係咁蝕錢都唔好啦。嚟緊睇吓有冇咩新嘢做吓。」

諸葛紫岐表示最近比較清閒。（梁碧玲攝）

她續說，聖誕節打算與家人一齊去日本旅行，不過就並不是二人世界。她說：「小朋友好想去旅行，成日都問幾時可以出去，諗住滑雪都可以嘅。」今晚諸葛紫岐手上拿着一個紅色毛毛LV手袋，非常之搶眼。被問到手袋是不是限量版時，她就笑一笑，並說：「我估係，但係都唔記得啦，都買咗一段時間。」老公送的？「都係嘅。」