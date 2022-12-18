TVB頒獎禮｜10強名單看似不合理　其實邊個攞獎已睇到端倪

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》將於2023年1月8日舉行，每到年尾觀眾都可以網上投票自己心水的男女主角，配角，最佳劇集，最喜愛男女主角等人選及節目，不意外地這些名單亦成為了網友的討論話題。早前TVB公布了最強10名單，不過就令人有少跌眼鏡。雖然近年藝員們都講「萬千星輝頒獎典禮只是一個party」，不過這個年終成績表對某些演員依然是個舉足輕重的。



「最佳女主角」之爭，不過就冇龔嘉欣份。（資料圖片）

早前記者會中龔嘉欣於台上講到自己10強不入時，就語帶哽咽地說：「我會一路做落去。」言語之中透露出「恨獎恨到出晒面」的心情，另一邊廂張曦雯就似乎不太在乎獎項，早幾日出席公開活動時就直言連自己入圍「最佳女主角」也不知道，還十分謙虛地表示覺得自己不會得獎。

對攞獎平常心的張曦雯反而順利入圍。（劇照）

最佳劇集冇《十八年後2》

今年10強名單之中，「最佳劇集」的10強名單尚算合理，《金宵大廈2》、《痞子殿下》、《白色強人II》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《法證先鋒V》等幾套熱門劇集都有入圍，唯一可惜的是《十八年後的終極告白2.0》不在名單之上。

《下流上車族》林敏驄的演技真的是無敵。（截圖）

胡鴻鈞「雙失」被foul出最佳男主角、我最喜愛男主角

而「最佳男主角」方面，《金宵大廈2》陳山聰、《下流上車族》林敏驄以及《白色強人II》馬國明 算是比較熱門的呼聲較高的，雖然《白色強人II》郭晉安就並沒有入圍，但就靠另一套劇集《回歸》入選，也算是比較合理。《愛上我的衰神》胡鴻鈞就落選最後10強，就實在有點出人意表，而且胡鴻鈞還落選了「我最喜愛男主角」一欄，胡鴻鈞可謂是變成了「雙失青年」。

胡鴻鈞無緣最佳男主角、我最喜愛男主角。（《愛上我的衰神》劇照）

睇提名就知 陳嘉慧 受力捧

陳嘉慧這個本身客串居多的演員，在2022年卻慢慢地爬上位做埋女主角。記者會上她有多謝感言之外，還說自己是「TVB出身」，似是向台下的高層暗示她是「自己人」。陳嘉慧只有「最佳女主角」提名而不入10強就實在有些跌眼鏡，不過在「飛躍進步女藝員」和「最受歡迎電視女角色」兩項之中卻是呼聲甚高的一位。一連幾三套劇集《愛上我的衰神》、《法證先鋒V》、《回歸》都有重戲份，再加上下年的《法言人》、《你好，我的大夫》、《本尊就位》，或者今年應該先給她一個「飛躍進步女藝員」，下年才「晉升」她為「最佳女配角」？

陳瀅竟然唔係憑《美麗戰場》入圍視后。（《美麗戰場》劇照）

陳瀅竟然唔係憑《美麗戰場》入圍視后。（《痞子殿下》劇照）

陳瀅竟然唔係憑《美麗戰場》入圍視后10強

「最佳女主角」方面10強名單亦令人意外，出演女主角《美麗戰場》鍾家寶的陳瀅獲得觀眾高度評價，不過就無緣憑此劇競逐「視后」，反而憑另一套《痞子殿下》納克溫柔角色入選，而《美麗戰場》方面則交棒予只得一個提名的劉佩玥。不過同期還有胡定欣、李施嬅、鮑起靜等強勁對手，看來今年「視后」寶座會爭持得十分激烈。值得一提的是，初次擔任女主角，《愛上我的衰神》陳嘉慧的演出也收穫了不少好評，可能因為「年資尚淺」，這次僅只獲「最佳女主角」提名。

鮑起靜在今屆呼聲十分高。（《下流上車族》截圖）

林盛斌無緣「最受歡迎電視男角色」

來到「最受歡迎電視男女角色」，明顯地就是以觀眾口味為依歸，張振朗、何廣沛、馬國明、周嘉洛、林敏驄、陳山聰等人入選實在再合理不過，但除這些頒獎典禮常客之外，美麗戰場飾演徐富貴的林盛斌（BOB）以及飾演惡人羅威的李成昌也理應入選。

林盛斌無緣「最受歡迎電視男角色」，不過就好大機會攞「最受歡迎電視拍檔」。（《美麗戰場》截圖）

林盛斌、劉佩玥攞硬「最受歡迎電視拍檔」？

可能也是因為《美麗戰場》林盛斌（BOB）、劉佩玥入選「最受歡迎電視拍檔」，《美麗戰場》，李成昌憑《凶宅清潔師》入選「最佳男配角」的關係，所以才沒有出現在「最受歡迎電視男女角色」10強名單當中。

其實李成昌喺《美麗戰場》都好好戲。（劇照）

陳山聰三套不入「最佳男配角」只有一個可能？（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

陳山聰三套不入「最佳男配角」只有一個可能？

「最佳男配角」方面，10強名單也算中規中距，但也有不合理之處，例如陳山聰雖然同時有《鐵拳英雄》、《十八年後的終極告白2.0》、《超能使者》三套作品獲提名，特別是他在《十八年後的終極告白2.0》中做反串的變態殺手，破格演出看得令人拍手叫好，不過最後卻一個也不入10強，實在令人摸不着頭腦。難道是因為陳山聰出現在「最佳男主角」一欄，所以有意為之地剔除了「最佳男配角」？而且論演技以及討論熱潮，認受性的話，李成昌在《美麗戰場》中的表現，難道又差於他在《凶宅清潔師》中的演出嗎？

李成昌在《凶宅清潔師》的演出也不錯，不過很多人認為沒有他在《美麗戰場》中突出。（劇照）

《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演外籍傭工姐姐的黃婉華也十分有話題性，不過就沒有被提名」飛躍進步女藝員」。（劇照）