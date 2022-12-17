60歲王傑曾稱被落毒致失聲 旅居加拿大推出新歌賀出道35周年

有「悲傷情歌王子」之稱的王傑，1987年憑一首《一場遊戲一場夢》在台灣爆紅，與齊秦、童安格、周華健並稱「台灣四大天王」。在事業達巔峰之際，傳王傑因病淡出樂壇，但復出沒多久又指自己遭下毒致失聲，經中醫診治才稍微恢復。

60歲的王傑近年旅居加拿大過隱世生活，已有兩年半沒有更新社交平台。沒想到，他趁著出道35周年的重要日子，驚喜推出新歌《一場遊戲一場夢（結束篇）》，將舊歌重新填上歌詞，仍是充滿滄桑感的好歌喉，掀起粉絲滿滿的回憶。

60歲的王傑滿臉白鬚，充滿滄桑味。（王傑微博）

王傑旅居加拿大。（王傑微博）

王傑貫徹低調作風，沒有拍攝新歌MV或造型照，只是以聲音導航介紹新歌：「好久不見，我是王傑，你還記得1987年的《一場遊戲一場夢》嗎？這首歌對我的意義非常大，也因為這首歌，讓所有的人從此認識了我，王傑。」他亦不忘對粉絲表達最誠摯的感謝，「曾經無悔無憾，支持過我、愛過我的歌迷，透過這首歌表達我對他們的感激之心。」

王傑多年前在節目上談到：「這是最後一張唱片，唱完了，我就會離開了。」被解讀成「退出歌壇」，而他這幾年都在加拿大生活，最後一次在微博發文已是2020年4月，當時他感嘆疫情的困境：「我老了，但是我依然不忘初心！思想依然可愛，心中依然充滿了愛，艱難時期，大家保重，永遠愛你們。」他亦曾上載在加拿大的生活照片，滿臉白鬚充滿滄桑味，經常揸車外出，生活寫意。

經理人鬆口王傑感情狀況是「一個人」

王傑的經紀人回覆傳媒，透露王傑一直一個人待在加拿大，時常會開車出遊、創作，在大自然的世界完成新作品，過著他一直嚮往的像孤鷹一般的生活。看來王傑像是單身，感情狀況是「一個人」，未來或會有更多新作品推出，令人期待。

最後一次更新微博，已是兩年半前。（王傑微博）

一場遊戲一場夢（結束篇）

作詞：王傑

作曲：王傑／王文清

編曲：王傑／陳志遠

演唱：王傑

別以為我失去你

就會一個人偷偷哭泣

我知道不過是一場遊戲

這次真的離開你

別以為我會真的捨不得你

我不過當作是夢醒而已

相處久了就不稀奇

過去全都把它給忘記

從此再也沒有你我的回憶

也許會有一點痛

讓我瀟灑地獨自離去

在我寫的日子裡

早已沒有了你

喔 什麼是對錯

莫名傷害都嚐過

我又回到原來的生活

也許這樣適合我

就算是有緣份再相遇

那就裝作陌生別回眸

或許有點痛 或許哭到眼紅

就當作那是一齣戲 別在意

就當作是一場遊戲 一場夢

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