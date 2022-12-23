專訪｜蔣怡演Big Boss冇難度　背劇本經常被黃宗澤改台詞先最難

無綫（TVB）台慶劇《法證先鋒V》播出後瞬間成為熱話，轉眼間就已經播到大結局，不少網民對《法證V》都有不同的意見，指劇情有點偏離早前的四輯，令人猜不出結局。結局週亦有蔣怡的登場，一講到蔣怡，大家就一定會想起電影及模特兒，很少會聯想到電視劇，但其實蔣怡曾經在台灣拍過不少的電視劇。只是近年簽約邵氏兄弟成為旗下藝人後便一連拍了兩套的TVB劇集，而引起大家注意。

蔣怡登場《法證先鋒V》

蔣怡接受《香港01》專訪時話雖然一年接拍了兩套劇集，但她未有打算全力拍劇：「又唔係一定要向拍劇方面發展，不過我一向都鍾意拍劇嘅，以前就係台灣拍啦，香港就未試過拍電視劇，一路都未有機會，咁而家可能因為簽咗邵氏關係就多咗拍劇機會。」而蔣怡說最近兩部的電視劇雖然都不是主角，但像今次的《法證V》中，她就飾演一個很特別的角色，而且這個角色很有發揮的空間，令蔣怡覺得「過足戲癮」。

蔣怡接受《香港01》專訪 (胡凱欣 攝)

蔣怡在《法證V》中飾演Big Boss。（受訪者提供）

蔣怡被問到與劇中對手黃宗澤合作有沒有發生趣事時，蔣怡回憶後說：「我哋有一場係呢度拍，我個角色呢第一次識佢嘅時候就鍚咗佢額頭一下，一個女人去鍚個男人額頭一下，好奇怪！然後好多年之後同佢再見返呢，跟住佢夾硬要我又鍚佢額頭一下。其實個劇本本身我唔洗鍚佢㗎，但佢好堅持我個角色一定要鍚佢額頭，佢可能覺得呢下有啲意義，可能係呢個女人好有權力先會鍚個男人額頭而唔係面或者咀。」

點解黃宗澤堅持要蔣怡錫佢額頭呢？（受訪者提供）

蔣怡更透露因為那次她要在黃宗澤的額頭上親一個完整的唇印，在咖啡店內試過很多次，也在紙上不斷嘗試印出一個完整的唇印然後再加工，但來來回回試了很多次都失敗。最後蔣怡決定直接親在黃宗澤的額頭上，但因為不能一下子就親一個完整的唇印，所以要黃宗澤不停的來來回回卸妝及重新上妝，令蔣怡更不明白黃宗澤為什麼堅持要蔣怡親他額頭。

呢一場都拍咗唔少次

蔣怡又說到今次是第二次拍廣東話的電視劇，對於廣東話不太好的她感到有點困擾：「係背台詞方面有啲辛苦，由其當我啲台詞係好大段個陣時，但黃宗澤呢就好似好簡單對佢嚟講，咁我覺得佢好犀利啦，同埋我中間都有試過真係背唔到台詞。因為個人太攰，所以入唔到腦，但係佢就幫我改台詞，佢好鍾意改台詞，佢就幫我改短少少，但佢改完之後其實更加難背。因為冇短到，仲要同之前個次序係完全混亂咗。」

黃宗澤改完仲難咗？

對於要在劇中飾演奸角時，蔣怡就覺得：「唔係好挑戰，我覺得對觀眾嚟講係一個驚喜，因為Thena唔係一個好表面上好惡、好壞、好邪惡嘅人，佢表面上係一個靚靚老闆娘，好正常。只不過做所有嘢嘅動機或者之後嘅結果，只係佢嘅理念令到人覺得好恐怖。佢都係覺得自己做嘅所有嘢都係啱嘅，佢並唔係想做壞事，而係佢做嘅嘢會令人不寒而慄。」蔣怡在劇中只需演一個正常的自己，而她的奸角位是在內心戲，用演技去令人覺得害怕，再加上劇情的舖排令她成為一個恐怖的人。

蔣怡好入戲，真係令人不寒而慄！

劇中蔣怡雖然飾演幕後Big Boss，Big Boss一字的確令人心寒，但現實中的蔣怡卻是一個十分可愛的人，談到老公時更會會心微笑，比較像一個小女孩。

專訪｜蔣怡曾歷低潮靠煮食尋回人生意義 說起老公更會嘴角上揚

現實中的蔣怡同劇中的佢好大分別，甜甜的她 （胡凱欣 攝)

蔣怡在《法證V》中飾演一個大家都猜不透的角色，劇中她飾演林凱馨（Thena），是一間咖啡店的老闆娘。劇中蔣怡於世界各地開設咖啡店，幫助及教唆有煩惱人解除痛苦，個性心恨手辣，利用忘憂咖啡為人催眠煩惱。蔣怡一角更與整套《法證V》都有著連帶的關係，她於劇中早已與黃宗澤認識，但因為一些事情而令二人很久沒見，再次見面之後，蔣怡亦利用催眠的手法來教唆他人去殺人，是整個《法證V》的幕後Big Boss，當然蔣怡最終的結局就是得到應有的懲罰，這個幕後Big Boss的確令人意想不到。