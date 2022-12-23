專訪｜蔣怡曾歷低潮靠煮食尋回人生意義　講老公壞話都會甜笑

藝人蔣怡最近簽約邵氏兄弟成為旗下藝人後一連拍了兩套的TVB劇集，而蔣怡在《法證先鋒V》更首次飾演幕後Big Boss，她的演技由心而發，令人不寒而慄。雖然蔣怡一連接了兩套電視劇，但蔣怡未有全力投入拍電視劇的打算，一切都因為家人。

蔣怡在《法證先鋒V》更首次飾演幕後Big Boss。（受訪者提供）

蔣怡接受《香港01》專訪時，講到工作時會十分認真，不論是演出電視劇集還是主持節目，都會讓人感受到她的專業。而當蔣怡講到老公時，她的語氣就會變得很小鳥依人，就像一位在戀愛的少女一樣，說到她兩位小朋友時，更會露出會心微笑。

蔣怡工作嘅時候好認真。（受訪者提供）

訪問當日蔣怡也提到現在拍劇對她來說會很累，因為有自己的家庭要照顧，還要去上課，而拍劇要比其他更投入更多的時間，沒日沒夜的，所以拍劇對她來說是一件困難的事。至於早前蔣怡有提及想帶家人去旅遊，但因為最近工作量增加而變相令她減少時間帶家人去玩，她就說：「而家去旅行都係要睇小朋友時間，暫時都未有時間，所以就唔洗帶住。但係等小朋友放假我就一定會留時間帶佢哋去旅行啦，而家暫時嚟講都係星期六日搵地方同佢哋去玩。」被問到聖誕節會否帶小朋友去旅遊時，蔣怡就表示聖誕節有工作在身及疫情問題未能好好帶小朋友去旅遊：「小朋友呢幾年都已經慣咗喺香港，喺香港都可以搵好多好玩嘅地方帶佢哋去。」

蔣怡講到老公時，她的語氣就會變得很小鳥依人，就像一位在戀愛的少女一樣。 (胡凱欣 攝)

而出道多年的蔣怡一直都很少負面新聞，被問到出道到至今有沒有經歷低潮期時，蔣怡就覺得：「我諗係疫情一開始嗰段時間，頭嗰年幾兩年，因為當時突然冇晒所有工作，跟住我個小朋友又好細，要成日抱住飲奶同玩，阿女又啱啱升上小學，工人姐姐又幫唔到手。所以個段時間好忙，好似冇咗人生意義咁，個段時間我覺得係最辛苦。」當時每日都在家照顧一對仔女三餐的她，索性把一日三餐的食譜上傳到社交平台同大家分享，蔣怡覺得這樣讓自己有一個目標，從一個混亂的思緒中重新站起來。

專訪｜蔣怡演Big Boss冇難度 原來背劇本經常被佢改台詞先最難

出道多年嘅蔣怡真係冇乜負面新聞。 (胡凱欣 攝)

蔣怡每天在繁忙的生活中工作，間中都有埋怨老公，她笑著說老公不幫忙做家務，然後自己還要照顧他。雖然蔣怡口中說著埋怨老公的字句，其實蔣怡一邊說一邊甜笑，可見她是很愛老公。

蔣怡雖然口裡埋怨老公，但都係甜笑住埋怨，好Sweet！(胡凱欣 攝)

蔣怡亦有講到老公一直都很支持自己去追夢，她說要學藍帶廚師，老公二話不說支持她去學，蔣怡即說：「我都要好多謝佢，佢係一個好Supportive嘅老公！」至於老公有沒有做過一些很Sweet的事，蔣怡就滔滔不絕地說老公會帶她四處吃美食：「然後會幫我拍片，佢係幕後功臣，佢會有新餐廳就帶我去試。」蔣怡說起老公時，嘴角自動上揚，亦說老公全力支持她，讓旁邊的人都感受到她的幸福。

蔣怡嘅幕後功臣 - Dickson (ig@cocochiang)