輕功劇評｜收視低問題並不全歸劇組　觀眾口味都要講「時令」

無綫（TVB）劇集《輕·功》經已播出兩周，首周和第二周最高收視均為17.7點。對比起上一套《超能使者》全劇平均最高收視（以公布了的4周收視計算）約21點的成績，下跌了3.3點，單看數據層面實在不樂觀。收視低迷的原因是什麼？其實可以歸納成以下三點。



《輕·功》靠黎耀祥撐起。（截圖）

《輕·功》主打小品故事，故事由黎耀祥（飾洪十一）喪失妻子龔慈恩（飾繆妙），與友人一同為她舉辦回顧展為出發點，逐步再講述蔣祖曼（飾洪翊嵐）、朱敏瀚（飾洪翊風）兩位子女因各自原因回到老家與父親同住，中間發展後支線故事後，飾演何索（繆妙替身）登場又再度出現。主軸故事就是圍繞丈夫喪妻的情感表達，老父與子女之間的親情，以及這一家人與街坊鄰里的故事，各人之間的愛情等。劇情寫實而且溫馨細膩。

《輕·功》本來就是小品劇集。（截圖）

《輕·功》由黎耀祥、朱敏瀚、朱晨麗、鄭俊弘、蔣祖曼等主演，以黎耀祥的號召力和演技，本應有不少捧場客，其實收視失利終究還是因為《輕·功》播出的檔期問題。

這段於台慶之前幾周的檔期，過去也被不少人稱為「炮灰檔」，其一可能由於卡在頒獎典禮宣傳期之中，入圍機會較低，二來這段時期播出的劇集也未必有資源大肆宣傳，所以無形中會對收視造成影響。

蔣祖曼也是《輕·功》的看點之一。（截圖）

除此之外，又因為各國疫情政策放寬之後，大多香港人都選擇在臨近聖誕節外出旅行，大家都「餓」了三年，留在家中煲劇的時間自不然就減少，就連留在港消費的觀眾，也可能會趁空閒約朋友外出用膳，所以少了觀眾睇劇也是無可厚非的。

《輕·功》呢個檔期經常被形容是「炮灰檔」。（截圖）

世界盃舉行的這段期間，有部份人習慣轉台睇波，雖然不會直接影響收視，但也可能間接影響，造成某部份觀眾的流失。

不過，最大原因還是因為《輕·功》緊接着《超能使者》播出。《超能使者》以《城寨英雄》班底，再配合大量CG，構成一個超能力者的世界觀，故事由首集開始已舖排了大量伏線，轉折位亦多，特別是結局周劇情更是緊湊，結局充滿洋蔥亦出現5大洋蔥位。

劉穎鏇在《超能使者》中表現超放得開。（影片截圖）

相較之下《輕·功》就顯得平實得多，甚至可說是平淡。觀眾睇《超能使者》就好似寒冬之下食麻辣火鍋，令人渾身暢快愈食愈過癮。《輕·功》並不是差，而是像白飯一般平淡，不過似是白飯的《輕·功》並非全無可取之處，白飯優勝之處在於經得起時間洗禮，而經過細嚼慢咽後會浮現出一點7的甜味。《輕·功》是一套需要細味，慢慢欣賞的劇集，只是《超能使者》、《輕·功》兩者之間反差太大，觀眾覺得《輕·功》太淡而無味而已。