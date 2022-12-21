張國榮「肥女幽魂」片翻Hit　肥姐沈殿霞女鬼Look極可愛倒模欣宜

一代巨星張國榮 (哥哥) 雖已離世多年，但一眾粉絲與網民仍很懷念他，近日有網民就重溫哥哥，與同樣是已經離開了大家的沈殿霞 (肥姐) 昔日演出片段，是兩人難得一起同台合演的live小劇場。該次合作是無綫於1987年舉行的《白金巨星耀保良》節目，哥哥重演他的經典電影作品《倩女幽魂》入面的書生角色，而肥姐則是飾演戲中女主角聶小倩的肥版「聶小肥」。

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哥哥在台上出現時唱着該電影主題曲，當他見到肥姐飾演的聶小肥並得知對方名字後，即高呼：「哎呀，肥女幽魂呀，hi darling」隨即開心地與肥姐來個熱情的擁抱，相當搞笑，台下觀眾亦報以一片掌聲。其實肥姐出場時，台下已充滿歡呼聲，因為肥姐激罕以古裝女鬼扮相出現，造型嬌俏可愛，更是除下了眼鏡，極之有新鮮感。兩人擁抱後卻被飾演道士的譚炳文棒打鴛鴦，拆散了他們，最後聶小肥消失不見了，只剩下哥哥一人繼續趕路。

網民重溫完這段珍貴片段後，都大讚哥哥的帥氣俊朗樣貌真是零死角，而肥姐當時的樣子就與她囡囡欣宜完全是餅印一樣。有不少網民就表示好懷念已故的三位，對於他們的離世感到不捨和唏噓。

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