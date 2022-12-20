取消關注尹子維微博　徐冬冬發長文：我們有很大難以溝通的問題

男星尹子維日前在微博連發三則貼文，公開向前女友有「中國第一美胸」自稱的徐冬冬表白。沒想到相隔三日後，徐冬冬就對於前男友的行為寫下長文回應，並強調已經取消關注對方的微博，只希望大家能夠靜一靜。

徐冬冬﹑尹子維在2019年分手。（視覺中國）

徐冬冬表示與尹子維曾經分分合合多次，揚言對方人品好，做好朋友已經足夠，她表示：「他確實像他自己說的他有無限的拖延症，至於拖延甚麼我也不懂他。我覺得他的人品很好，但時機已過，當好朋友很好，工作上我們還是會相互幫助。我想這樣的結局應該是最好的緣份了。」強調二人早已是兩個世界的人，同時表明已經取消關注尹子維的微博。

徐冬冬表示已經取消關注尹子維的微博。（徐冬冬微博圖片）

另外，徐冬冬還透露二人相戀時其實對於人生規劃是難以溝通的，不希望就這樣被纏繞，她表示：「以前他對我都是呵護的沒有原則性的任何問題。但對人生規劃我們有很大的難以溝通的問題。希望可以這件事情過去，我不希望我這半生全是這樣的纏繞，雖然我從來不把30歲以下的男人放在眼裡，但一直這樣纏繞下去誰也不敢認識我，我還是有魅力的。大家幫我擴散出去，希望有成熟的人認識我哦！我不希望家人給我介紹對象。我覺得我有選擇的權利。」

徐冬冬表示與尹子維曾經分分合合多次，揚言對方人品好。（尹子維微博圖片﹑徐冬冬微博圖片）

2018年11月徐冬冬在微博公開戀愛消息，翌年的1月，兩人戀情曝光，同年4月，尹子維向徐冬冬求婚成功，原本以為好事將近，想不到4個月後，徐冬冬在微博宣布分手：「我們分開了，但他還是我最好的朋友，一切順利。」而尹子維也轉發寫道：「可能現在做朋友最好。Always support you。」