無限超越班｜「陶瓷娃娃」薛凱琪睇自己節目心跳加速：要笑着面對

內地綜藝節目《無限超越班》大受歡迎，其中香港演員薛凱琪（Fiona)關注度最高，其外貌引來各導師討論，更被影后惠英紅點評是「陶瓷娃娃」。近日，她就在微博上貼多張照片，寫下對該節目的心得，沒想到一張長直髮Look造型似足「豪門媳婦」奚夢瑤，揚言回放節目看自己表現時好緊張。

薛凱琪關注度好高。（影片截圖）

近年Fiona的樣貌一直成為焦點，而現今41歲的她仍保持少女外貌，正正因為如此似乎局限了她的表演。而在娛樂圈發展多年的她似乎在表演上沒有甚麼突破，對此影后惠英紅更直面點評她是「陶瓷娃娃」：「這次絕對是一個最大的機會，如果這個機會妳抓不好，我真心告訴妳，妳已經差不多了。」當下場面十分尷尬。

而近日Fiona在微博上貼多張美照，其中一張近鏡長直髮化妝的照片乍看之下竟同「豪門媳婦」奚夢瑤撞樣，這張側臉照令她的下顎線相當明顯，眼睛顯得特別大且顴骨位置明顯，與奚夢瑤的臉型非常相似。

薛凱琪乍看之下同奚夢瑤撞樣。（薛凱琪微博圖片﹑奚夢瑤微博圖片）

而對於節目的播出Fiona亦有感而發：「我拍完的节節目點開看的時候通常都會很興奮，但這一次的《無限超越班》一邊點開，一邊看的时候還加了幾分心跳，因為大家真的非常投入了。雖然我本身在場场，但再看回放的時候还是會心跳加速。每去一個節目都會讓自己再堅强一些，學會在任何情況下都要笑着面對一切。好期待下一期播出喔，你呢？」由此可見，該節目她相當重視，而不少網友亦期待Fiona接下來的表現，對她演出充滿信心。

薛凱琪表示看回放好緊急。（薛凱琪微博圖片）