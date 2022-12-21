59歲李連杰近照面部僵硬頸部浮腫　網民擔心甲亢復發令人擔憂

向太（陳嵐）日前在抖音首度直播帶貨，在圈中人緣甚廣的她獲不少好友拍片支持，包括關之琳、劉嘉玲、鞏俐、甄子丹、古天樂、呂良偉、黃曉明、蕭敬騰等，當中李連杰亦激罕露面，他講道：「祝賀老姐，向太陳嵐，抖音首播成功！」片中身穿黑色褸的李連杰打扮休閒，不同於先前滿頭白髮的滄桑模樣，一頭濃密的黑髮令他更顯年輕，但面部似乎有些浮腫，頸部亦顯得特別粗壯，青筋盡現，不少網友都直指他大變樣，亦有人關心他的健康狀況，擔心他舊疾復發。



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曾演出《少林寺》、《黃飛鴻》、《方世玉》、《投名狀》等經典作品的李連杰，憑精彩的打戲令觀眾留下深刻印象，更被封為「功夫皇帝」，但2013年卻突然承認罹患甲狀腺機能亢進症，此病會令患者頸部腫脹、情緒波動大、呼吸急促、疲勞和失眠，嚴重甚至會肌肉無力、心跳加速甚至心悸，而李連杰亦因為長期服用藥物，導致身體水腫發福，心臟也連帶出現問題，當時醫生更告訴他「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」，李連杰一度感慨「離死亡不遠了」。

2018年曾流出一張李連杰滿頭白髮，猶如7、80歲老人的照片，令影迷非常擔心。（網上圖片）

2018年曾流出一張李連杰滿頭白髮，猶如7、80歲老人的照片，令影迷非常擔心，雖然他其後澄清只是拍攝角度及光線問題所致，但近年他就明顯減產，專心休養，長居國外的他不時同兩個囡囡到歐洲各地參加禪修，看起來精神奕奕。雖然李連杰今次出鏡樣貌有些變化，但亦可能是拍攝角度或濾鏡問題才顯得不自然。