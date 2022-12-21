最美星二代林愷鈴港大建築系畢業　半工讀為完成學業只剩半條人命

龔慈恩愛女，現年22歲的林愷鈴 (Ashley) 憑住標緻靚樣加入娛樂圈，並有「最美星二代」之稱。仍是學生的她於2017年簽約杜琪峯旗下演藝公司，邊讀書邊發展演藝事業，而且學業成績依然很好，她在2018年就考入了香港大學建築系，今年她終於畢業了。Ashley昨日於IG分享了她畢業的喜悅和靚相，並發長文抒發感受。

Ashley大學畢業喇。(林愷鈴ig)

Ashley留言寫道：「『學海無涯，回頭是岸啊～』喺我讀緊建築嘅四年中，我經常對自己講呢句說話，不過講還講，我最後都係讀到得返半條人命😆 我想這大概就是建築精神吧。不過建築的確教識咗我好多嘢......最重要嘅係，建築教識咗乜嘢係堅持、執着。佢係我最迷失嘅時候帶俾我信心，亦係我驕傲嘅時候教識我點樣面對rejection。最後，我想多謝與我一路同行嘅老師、同學，多謝你地包容我”半工讀” 嘅 crazy schedule，多謝你地忍受我嘅固執+完美主義+ terrible time management，多謝你哋相信我無論幾忙碌，我對建築一樣都係咁認真」她還特地出post多謝她的媽咪和家傭姐姐：「我的最強後盾「媽媽bao」。

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