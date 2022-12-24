2022年大陸出事男藝人逐個數　吳亦凡犯重罪致恐怖下場小牙籤不保

2022年即將來到尾聲，在這一年裡陸娛圈發生了不少大事，其中最讓人感到震驚的，莫過於是藝人們的「花式塌房」——有出軌的、家暴的、嫖娼被拘的、因為偷逃稅的、還有確定因為強姦罪被判刑等違法行為，幾乎是每隔兩個月陸娛圈就會傳出有藝人塌房、跌落神壇的消息，不斷刷新大家的三觀底線！



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一、吳亦凡：判刑13年+罰款人民幣6億元

雖然吳亦凡早在2021年被曝出選妃風波、聚眾淫亂、還有涉嫌強姦未成年少女等，但2022年警方在正式全網通報，法庭最終判決吳亦凡因強姦罪、聚眾淫亂罪，利用工作之名潛規則多位女性等行為被判刑13年、驅逐出境。同時他還因為偷稅、漏稅等罪名，被罰款人民幣6億元！

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二、李易峰：嫖娼被拘

2022年9月，網上突然傳出消息稱，某三字男藝人因為被抓到嫖娼，遭到大陸官方清算。事後，北京警方作出全網通報確定「被證實多次嫖娼」的男藝人，正正就是李易峰！據悉北京警方在偵破一起違法犯罪案件裡，當場查獲李易峰的嫖娼行為，而他對於嫖娼的違法事實也供認不諱，被依法予以行政拘留。

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三、鄧倫：逃稅風波

2022年3月，鄧倫因為被曝出逃稅和漏稅等行為，最後被有關當局罰款人民幣1.06億元。雖然事後鄧倫發佈了道歉信，但依舊無法改變他被大陸官方封殺的命運，隨著多個品牌方宣佈和鄧倫解約、鄧倫的微博帳號被官方封殺，再加上網友的群起攻之，作為大陸娛樂圈當紅炸子雞的鄧倫，也漸漸退出了大眾的視線，料讓人不勝唏噓。

四、張翰：鹹豬手風波

由張翰本人執導、主演的陸劇《東八區的先生們》自開播後就負評不斷，網友狠批這部劇台詞露骨、不尊重女性，而且張翰飾演的童語特別油膩，讓觀眾看了感覺非常不舒服。不僅如此，張翰和王曉晨在劇中演對手戲時，把女方抱到自己的腿上，其中還用右手觸碰了女方的胸部；在女方快要滑倒時，甚至還扯了王曉晨的內衣帶，因此被網友炮轟他性騷擾！

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五、王東：家暴、約炮出軌

2022年8月，演員王東的妻子，就在微博公佈了一條長達2分鐘的影片裡，控訴王東家暴。影片裡的王東，對妻子拳打腳踢持續施暴，期間甚至還跑到廚房拿刀威脅要殺死妻子。有次她甚至被對方打到短暫性失憶，強撐著最後一口氣跑到鄰居家求救才逃過一劫。據悉王東在妻子懷孕七個月期間也不曾停止對她的暴力行為，更有消息稱，王東在妻子懷孕期間還多次約炮出軌，惡劣行為令人髮指，因此被全網封殺。

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六、徐開騁：出軌劈腿

2022年8月，張天愛在微博發佈了一段和徐開騁的通話錄音，並配文：「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」實錘徐開騁出軌。徐開騁在錄音當中，承認自己酒後亂性，和別的女生發生了關係，引起全網譁然。于此同時，徐開騁還被指和張天愛交往期間，與當紅女星古力娜扎互動頻繁親密，事後「被小三」的古力娜扎也轉發了張天愛微博，強烈否認自己是插足他們之間的「小三」甚至喊話徐開騁：「一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個什麼東西！」！

曾經他們都有著大好前途，但因為做了錯事而自毀前途，在娛樂圈裡成了人人喊打的過街老鼠星途盡毀，不知道如今他們會想起過去自己的所作所為，會否後悔呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】