大灣仔的夜2 | 吳卓羲看花傷感嘆「沒有女朋友」　網友：闢謠嗎？

吳卓羲（Ron）、周柏豪（Pakho）在繼《披荊斬棘2》後加盟節目衍生真人騷《大灣仔的夜2》，與陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰開餐車遊走多個城市，吸引大批顧客光顧。



六人第二站在長沙。（微博@大灣仔的夜）

結束一日的營業後，Ron同柏豪於夜市閒逛，期間遇到一位帶著小朋友的媽媽，兩人便駐足交流，大讚B女可愛漂亮。已為人父的柏豪也談起：「我兒子十四個月，還有一個姐姐，姐姐三歲了，開心的。」而一旁單身的Ron則表示：「我就沒有這種感覺，我一點幸福都沒有，因為我還沒結婚。」他一邊講一邊歎氣：「唉，我沒時間。」這位媽媽笑言：「那是因為你還沒有碰到願意（的）。」Ron也附和道：「對，没有碰到要我的人。」說著說著，更忍不住拿出手機影相：「不好意思，我從來不拍人照，我想拍這個小朋友。」看得出他非常喜愛這個可愛的B女。

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在同小朋友告別後，Ron一邊行一邊同柏豪講：「你們聊起寶寶的事情，其實我一點都插不了嘴，我沒結婚，沒有孩子。」其後他站在賣花的檔攤前，長嘆一口氣：「看到那個花就有點傷感，沒有女朋友。」不過，網友對Ron的這些說話似乎一早已經免疫，紛紛留言道：「花花公子能不能別裝純」、「這是在節目上闢謠嗎」、「感覺吳卓羲以後會變成女兒奴」等。