廉政狙擊 | 吳卓羲黃宗澤首次做情敵　力邀王浩信加盟《飛虎4》

由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信（Vincent）、黃智雯（Mandy）、胡定欣、蔡思貝（Sisley）主演《廉政狙擊》於10日開播，日前三位男主角線上合體直播，大談拍攝趣事，為劇集造勢。



三人一齊直播為劇集造勢。（視頻截圖）

今次Ron一別衝動警察角色，做起內斂穩重的律師卓以凡，他表示：「其實跟以前挺不一樣的，比較沉穩，跟以前角色反差很大。」眾所周知，Bosco同Ron私底下老友鬼鬼，是次在劇中首次做情敵，與黃智雯展開三角關係，Bosco解釋道：「其實也不算那種真的情敵吧，黃智雯是我們小時候一起長大的青梅竹馬，長大之後就好像是還有那種感覺，其實沒有了，自己也誤會，我覺得是那種。」

黃智雯與三兄弟關係密切。（劇照）

直播期間，當網友問及誰的身材最好時，Ron不假思索地回答：「應該是黃智雯。」還大讚對方演技好，更笑言：「黃智雯挺厲害的，能頂得著我們三個人。就是我們五個人的戲，我覺得也挺好看的，尤其是我們三兄弟的一段戲，之前是沒有太多劇情說我們三個人，然後我們跟導演、編劇說了，加多很多戲在裏面，我覺得挺好看的。」

Ron讚黃智雯身材好。（視頻截圖）

邵氏兄弟與優酷合拍的劇集《飛虎》系列已經推出3集，不少網友都期盼會再有第4集推出，Ron透露：「好像高層有說過，但是不知道什麼時候，就是要看觀眾要不要繼續看，要繼續看就在網上去留言，然後我們的高層考慮會不會再開。」而Bosco也附和：「你們可能要提議一下，讓他們看見你們的要求。」而王浩信雖然無參與過，但他也說出觀眾心聲：「肯定想繼續，看看你們會不會再拍。」對此，Ron同Bosco都表示可以，但最主要看苗僑偉，直言他的檔期最Full，Ron更力邀王浩信加盟: 「你也來演一個。其實我覺得第三部也挺好玩，因為加了很多人，我們沒有那麼辛苦，大家多點人進來。」氣氛非常活躍。

黃智雯與Ron、Bosco有感情線。（劇照）