楊明收押生活係點？　寒冷天氣可以闔7張被

TVB藝人楊明前年駕車在山頂馬己仙峽道越過雙白線後撞壆。他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。他早前就判刑提上訴，其代表律師指案中沒有證據楊曾飲酒，希望法庭能再給楊機會，控方卻指楊當日情況似「無人駕駛」。法官陳仲衡今（22日）宣讀裁決駁回楊的上訴裁定上訴被駁回，楊明即時入獄18天。



藝人楊明的不小心駕駛案，上訴被高等法院駁回，維持原判，需即時監禁18日。（梁碧玲攝）

楊明於寒冬期間入獄，有不少網民都擔心他在獄中的生活。根據網上資料顯示，未來幾天天氣日間將會維持在18-20度之間，晚間最低更會跌至11度。講到押留所以及監獄生活，不少人都會想起電影或劇集中出現的畫面，冬天要捱凍抱着一條薄毛毯抵受寒風，吃着粗茶淡飯，在飯堂食飯還會被「加料」、操場「放風」會被打。

早年曾任香港特別行政區第5任行政長官的林鄭月娥曾到訪荔枝角收押所，顯示近年版收押時已改變「電子通櫃」（低輻射X光身體掃描器）。（懲教署圖片）

但是據早年懲教署安排傳媒到訪的新聞所見，其實情況可能並非如大家所想。據2018年懲教署回覆《香港01》查詢，過往的在囚人士，冬季均會獲分發長袖內衣及內褲、長袖襯衣及外褲、抓毛套衫、抓毛外套、襪及5張毛氈，天氣寒冷時更可獲增派發毛氈至6至7張。早年懲教署也更換了新款間棉被和毛氈，有防箘、防塵蟎及防霉之外，新款也更難被撕破，更能夠防止在囚人士自殺。今日（22/12）適逢冬至，不少人都會關心楊明於收押所的狀況。

2018年報道，懲教署助理署長（行動）黃國興表示過往每位在囚人士於冬季會獲院所派發5張毛氈；於寒冷時，亦會獲院方派發至6至7張。（資料圖片）

荔枝角收押所兩人共用的囚室。（資料圖片）

囚室如廁位置。（資料圖片）

除此之外，囚室也有防止自殺措施，例如消防灑水系統具防吊設計，以防止在囚人士自殺。換洗衣服方面，院方也會每日為在囚人士清洗貼衣個人內衣，外衣則會每星期清洗兩次，床單和枕頭套也會每星期清洗一次。如果家屬有需要，也可以購買懲教署認可的牌子衣物及衛生用品予在囚人士。除此之外，男性在囚人士每三星期可獲派發一卷廁紙，如有額外需要，署方亦會按需要派發廁紙。

在囚人士的貼身衣物。（資料圖片）

懲教署否認收押所衛生差 下月引入新款棉被毛氈 加入防自殺設計

邵家臻成功爭取監房改菜單：雞片取代雞胸肉、蒜蓉汁真的有蒜蓉味

在囚人士的飯餸。（資料圖片

農曆新年仲會加餸。（資料圖片）

飲食方面，監房的菜單在去年也有改變，雖然每星期的肉類不變，但雞肉已經由雞胸肉改為雞片，池魚也改為善了變做兩塊乒乓波大小的炸魚柳。至於被評為「冇味道」的飯餸汁也明顯改善。所以，雖然楊明被判入獄18天，但他在獄中的生活也不一定會如大家想像的那樣辛苦。

《香港01》致電懲教署查詢熱線，有關方面回覆，懲教署會按照天文台的寒冷警報而決定是否派發禦寒被氈，而非節日而決定。伙食方面，熱線也回覆署方表示「做冬」日子是正常伙食，並不會特別加餸。不過有關楊明於收押所的情況，查詢熱線則沒有透露。

近年不少影視作品都有監獄生活的畫面。（網上圖片）

周潤發主演的《監獄風雲》真係經典。（網上圖片）