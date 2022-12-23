尹子維為愛發狂自爆曾送車送予舊愛　遭徐冬冬拒絕稱不需要

男星尹子維近日不斷在微博連發貼文，公開向前女友有「中國第一美胸」自稱的徐冬冬表白，沒想到女方事後透過微博回應，表明二人曾經分分合合多次，相戀期間對於人生規劃難以溝通，揚言大家退回朋友已經足夠。原以為事件就此了結，沒想到他更瘋狂地一日之內狂發貼文，自爆女方曾致電他叫停止發文，可是他不聽繼續做自己。

尹子維﹑徐冬冬近日成為微博熱話人物。（視覺中國）

當徐冬冬在微博連發兩則貼文，強調已取消關注尹子維的微博後，他就立即轉貼對方的微博揚言：「你取關你的！我關注我的。我會用下半輩子的時間去拿出我的誠意。」表明會等待她再關注他的微博，似乎仍然深深愛着對方。

尹子維不斷在微博連發貼文。（尹子維微博圖片）

在微博不畏言公開談私事的他，更自爆曾送女方車子﹑房子，可惜對方不需要而退回來了。還表示接到對方電話叫停止發文：「今天她打電話給我說别發了！我說發，繼續發。她掛斷了！」強調自己不是戀愛腦，只是在守護對方。做自己的他于是從凌晨起連發多則貼文，「是的很高冷很内向，不習慣表達自己！但我在交往中從來都是專注的！」﹑「我們好像都沒有牽過手走在大街上。想北京的雪大一點時和你牽手打雪仗！」等，強調以前就是不太會表達，所以錯過了對方。

尹子維不管女方要求，繼續做自己發貼文。（視覺中國）

尹子維的行為不禁讓網友認為他就是死纏爛打，既然女方已講得明明白白，但他仍然為愛發狂，令人覺得他這種個性太可怕了，不排除是恐怖男友類型，對他相當反感。