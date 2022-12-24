阿Mo爸爸爆李澤楷曾親自探望　被問花姐曾否探訪：可能不太方便吧

MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言(阿 Mo)的父親李盛林牧師，接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問，講述兒子的情況，並提到阿 Mo 女友的付出，以及李澤楷提出的經濟支援。

李盛林牧師移居加拿大多年，阿 Mo 發生意外後，他立即回港。「第一眼看到他，內心好矛盾，感謝神他依然生存！如果當時他的舞姿不是垂下頭，便會即場破頭而沒有了。另一方面，我感到心痛，因為見到他非常無助。後來重看事發那一幕，我一直心跳、難受、好激動，因為一秒前和一秒後的他完全變了另一個仔，另一個世界！」李牧師續說：「阿 Mo 好喜歡跳舞，當年他在理大讀生物醫學尚有一個學期便大學畢業，但他要去跳舞，最終我們都接受和尊重他從興趣方面發展。阿 Mo好努力去美國、韓國等不同地方學習，我們也全力支持！」

阿Mo爸爸指第一眼看到兒子，內心好矛盾，感謝神他依然生存！（「momo.lky」IG圖片）

男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。

阿Mo爸爸現身接受車淑梅訪問。

「阿 Mo 入手術室前，醫院安排我們以視像給他打氣鼓勵。我請他耐心祈禱。醫生說他好叻，沒有哭，也沒有怨天尤人，好勇敢鎮定地面對。」早前阿 Mo 的情況較穩定，李牧師曾回加拿大處理事務。他表示與家人已移居當地 30 多年，現已決定回歸香港，並說多倫多的醫療教授指，現時醫院給阿 Mo 的復康儀器非常先進，當地的也未必及得上。

李牧師謂：「醫生初時診斷他 95%不能康復，但我當牧師和神學教授數十年，知道好多醫生稱沒辦法的(的個案)，也有病人神蹟地活下來，所以我會看那 5%。聖經詩篇第 27 篇 13、14 節說：『我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了，所以你們要等候耶和華壯膽。』活人之地講數據、現象和經驗，但這裡依然有神的恩惠。」醫生曾診斷阿 Mo 要在 ICU 待一年半載，結果他四個多星期便可以離開。

李牧師為兒子多次發出代禱信。他稱：「因為（傳媒）沒有方法取得真實資料，初期很多報道並非完全正確，那不如由自己去寫。阿 Mo 的師母羅乃萱是我的大學同學，每次我發信去朋友圈，她也會幫我轉發至公眾，經常都收到有很大的迴響。其實每封代禱信都經過阿 Mo 拍板，我只是負責起稿的。」事件發生迄今已五個月，李牧師發出了超過 20 封代禱信。「感受到親情和外界的愛，很多未信教的朋友為教徒祈禱，這是第一次。也感謝那一班守在我兒子身旁的舞者，特別是張梓峯。我好感激他們對兒子的支持。我們曾經見面，更相擁而哭，我要給他們一些鼓勵。我沒有怨，只是和太太同樣在想，我們可以代替兒子嗎？不能動、受重創的可以是我們嗎？......我當然希望阿 Mo立即可以康復站起來，但我都請他繼續堅持，不要心急。正如十月懷胎一樣，胎兒不能一夜變成嬰孩。」

阿Mo讚So Ching是單純女孩，願為阿Mo付出。（IG@momo.lky）

阿Mo和So Ching都熱愛跳舞。（IG@momo.lky）

提到阿 Mo 的女朋友 So Ching，李牧師指對方是兒子在信仰以外最大的支持。「她是一個好單純的女孩，好願意為阿 Mo 付出。醫護說她已經是一個照顧重創病人的專家，如他(阿 Mo)要轉姿勢，她好純熟，好夠力。雖然她好瘦，但一下子便可以轉到位置。(可會鼓勵她復工？)這要由她自己決定了。(她一句世界變了......有人說她放負。)我覺得她承受好大壓力，外人不能了解，她也需要一種內心世界的表達。她是一位新的公眾人物，IG 粉絲也有 24 萬人，好多人關懷她，相信她會懂得如何去調節自己。在我眼中她是正面的。」

有報道指演唱會主辦單位集團主席李澤楷意欲經濟支援阿 Mo，李牧師回應稱:「醫藥費方面，李先生提出私人支援 1000 萬。其實他事先來探望過一次，我們短暫交談，他有提及，但我沒有回應，直至他將事情公開。其實當時外界還有很多有關金錢、物資、醫療方法等等訊息，我只說當時不是最合適的時間。我禮貌回應暫時不要談這些，等待報告讓我們明白為甚麼阿 Mo 這麼年輕要承受這樣大的創傷。之後李先生沒有直接聯絡，間接是有的。(花姐呢？)可能不太方便吧！」

阿Mo父母決定回港定居，方便照顧兒子。（黃偉民攝）

阿Mo爸爸爆李澤楷曾私下探訪阿Mo。（資料圖片）