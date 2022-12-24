孫藝珍產後首度更新IG　貼BB腳仔照相當溫馨︰慶幸能順產成功

玄彬孫藝珍一年內完成結婚生子。（劇照）

《愛的迫降》CP、韓國男女神孫藝珍及玄彬今年3月舉行世紀婚禮，旋即傳來懷孕好喜訊，並在11月27日平安誕下男嬰，母子平安。相隔近一個月孫藝珍首度更新IG，寫下長文並分享BB腳仔照片相當溫馨，發文短短4分鐘已有逾5.4萬讚好。

孫藝珍發文短短4分鐘已逾5.4萬讚好。 （IG：@yejinhand）

孫藝珍產後首度留下長文。（IG：@yejinhand）

孫藝珍留言全文：

聖誕快樂🎄

你好嗎？ 已經2022年底了，有你們的支持和關心，我過得很好🤗

今年對我來說是非常特別的一年。

如您所知，我們夫婦誕生了寶貴的生命..

我迫切地意識到，許多人需要真誠的感情和幫助才能誕生一個生命，我想把我的心轉達給我所感激的人。

我很擔心寶寶會比預想的早一點出生，但另一方面，這是一個嘗試順產的機會，我很慶幸自己能夠順產成功。



還有很多人要感謝。

這就像生了一個孩子，最後變成了一個大人。

面對寶貴而渺小的生命

我們都知道我們是某人的女兒和兒子，這個世界上所有的嬰兒都是輕盈的存在……

當我遇到一個我愛的人勝過我自己時，我感到無助，同時又堅強到可以做任何事情。

在揮之不去的揮之不去的情緒和印象的盡頭，我想出了一個顯而易見但又容易忘記的想法，那就是我應該懷著感恩的心生活。

感謝周圍的人和粉絲們的祈禱，我平安地見到了寶寶。。非常感謝大家。。

也謝謝你一路陪著我，一天天變刺猬🦔

希望2022年的聖誕節對你們來說更加特別，感謝你們在2022年的辛勤付出👏👏

我會健健康康的~希望你們也開心

