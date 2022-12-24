林子博英國大屋-7°C暖氣熱水全部停　移民受挫因一原因堅持不返港

無綫娛樂台前主播林子博於去年8月宣布希望能夠實踐亡妻董燕君的遺願，將仔女培育成材而舉家移民英國，他們一家到埗後開設YouTube頻道「子博在英國」，拍片向觀眾分享當地生活。當中他們遇到不少難關，但幸好已經慢慢適應並解決。8月份，他們一家更由一間樓高兩層的公寓單位，搬往兩層連花園的獨立屋，愈住愈富貴，令不少網民羨慕。

林子博經歷喪妻之痛後，決心帶着一對子女移居英國並好好栽培他們以遵從亡妻的遺願。（Facebook：@林子博-我們這一家）

雖然生活變得愈來愈好，但是他們仍需要面對不同的挑戰，最近林子博在YouTube上載一條影片，原來日前英國天氣急速降溫，他所居住的地方更是跌至零下七度，他笑言自己不在英國，而是在冰格，自己則是當中的凍肉。當中令他因為最痛苦的必定是家中的暖氣及熱水全部停止供應。

見到畫面都覺得好凍。（YouTube/@子博在英國）

在影片中，林子博分享不少面對低溫的解決方法，包括每次駕駛時要更加小心，回家後馬上開暖氣，不過就算萬事俱備，仍然會發生意料之外的事情。因為子博有一天起床後，聽到女兒呻昨晚沖涼沒有熱水：「我未沖啊，你快啲搵人搞下。」林子博馬上去查看，發現連暖氣都冇埋，真是禍不單行。愛錫子女的林子博送他們回校後，馬上解決事件。在網上搜查資料及詢問朋友後，他認為之所以發生上述事件是熱水器的銅管結冰，又表示家中的暖氣系統並非電暖爐，需要使用熱水器輸送暖氣，因此熱水器的故障令熱水及暖氣同時停止供應。到最後他發現熱水及高溫蒸汽機即可解決管道結冰問題，時隔15分鐘家中暖氣及熱水供應恢復正常。

林子博表示用高溫蒸汽機噴向藏在熱水器旁的銅管，就可以解凍。（YouTube/@子博在英國）

仲有要向屋外的水龍頭淋熱水。（YouTube/@子博在英國）

林子博認為身教好重要，因此不會輕易打退堂鼓。（YouTube/@子博在英國）

林子博透露身邊有不少朋友得知英國天氣後都勸他返香港，不過他就堅決反對，認為難題每個地方有，又表示：「如果因為遇到一啲困難而打退堂鼓，去逃避，我覺得咁樣唔啱嘅，甚至對我嘅小朋友嚟講，都唔係一個好好嘅身教。遇到問題應該要諗方法解決。」林子博有透露自己居住的地區有幾千宗類似的投訊和求助，他因為大家都在用自己的方式去解決，因此自己沒必要因為這樣而退縮。

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