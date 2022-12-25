楊思琦回應當年未婚生女　醜聞滿天飛感無奈 ：呢個係命運

現年43歲的楊思琦選港姐出身，之後迅速成為當紅藝人。她在2012年在微博宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），但就沒有透露女兒父親的身份。楊思琦產後不久就好快復出，但在2014年5月，楊思琦決定不續約無綫，在內地發展。在2019年，楊思琦自認再度懷孕，並透露過胎兒親父是圈外人，二人已在2019年在美國註冊結婚。2020年4月，楊思琦在IG公布囝囝Kody在2月已經出世。近日楊思琦在內地節目《麗人麗語》談及過去做單親媽媽的心路歷程。

楊思琦現時主力在內地發展。（微博@楊思琦szeki）

在影片中，楊思琦分享自己是以單親媽媽的身份迎接第一胎：「生完之後點樣面對傳媒，嗰陣時都會有好大壓力。」主持人馬上問到當時很多有關她的負面新聞，被問到當時的心情，楊思琦表示很無奈：「因為你嘅人生感情唔係樣樣嘢都咁順暢，只不過我係一個藝員，傳媒就要將我大肆報道，然後逐個細件放大加以創作。」而她更解釋當時沒有澄清的原因：「我唔想越描越黑，最清楚（事件真相）嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。」

楊思琦在節目中講述當年的心情。（小紅書/@麗人麗語）

主持人表示單親媽媽的身份會為她們帶來不少壓力，但事實這種恐懼源於自己的想法，因為外界的人不會理會太多，而楊思琦亦非常認同這種講法，隨後又表示：「依家大家嘅生活條件都好咗，女仔嘅能力高咗，有一定嘅經濟條件，反而想搵嘅對象隨年齡增長，有啲結咗婚，競爭力會好大。僧多粥少未必會搵到啱嘅人，唔係單親媽媽想行呢條路，係大環境造成，做咩要將個大環境原因歸咎於自己，點解唔可以搵一班女仔出嚟我哋去enjoy下食餐好嘅，人生唔係淨係搵對象呢件事，如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」

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